Десять человек обратились к медикам после ДТП под Псковом

Утром 29 ноября на втором километре автодороги "Новоржев-Иваньково" произошло ДТП с участием автобуса, который осуществлял перевозку детей к месту учебы. В салоне в этот момент находились десять пассажиров. Ранее полиция сообщала, что были госпитализированы четверо детей и одна женщина. Мальчик и девочка 2010 и 2005 годов рождения получили ушибы, у двух девочек 2003 и 2008 годов рождения переломы носа и ключицы. У женщины диагностировали перелом лопатки. Следственные органы начали проверку по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности при перевозке пассажиров, в том числе детей.