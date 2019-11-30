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РИА Новости

Десять человек обратились к медикам после ДТП под Псковом

10:52 30.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя – РИА Новости. Десять человек, в том числе 8 детей, обратились за медпомощью после ДТП со школьным автобусом в Псковской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД.
Кадры с места ДТП в Уярском районе Красноярского края
Вчера, 09:17
Появилось видео с места ДТП под Красноярском, где погибли пять человек
Утром 29 ноября на втором километре автодороги "Новоржев-Иваньково" произошло ДТП с участием автобуса, который осуществлял перевозку детей к месту учебы. В салоне в этот момент находились десять пассажиров. Ранее полиция сообщала, что были госпитализированы четверо детей и одна женщина. Мальчик и девочка 2010 и 2005 годов рождения получили ушибы, у двух девочек 2003 и 2008 годов рождения переломы носа и ключицы. У женщины диагностировали перелом лопатки. Следственные органы начали проверку по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности при перевозке пассажиров, в том числе детей.
"За медицинской помощью обратились все 10 пострадавших в ДТП... По состоянию на вчерашний день, пострадавшие были госпитализированы", - отметили в пресс-службе.
По данным полиции, в ДТП пострадали 8 детей и две женщины.
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Псковская областьПсковПроисшествия
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