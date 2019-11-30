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РИА Новости

В московском лесопарке нашли краснокнижную ласку

10:51 30.11.2019
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CC BY 4.0 / Аппарат Мэра и Правительства Москвы / Ласка в Крюковском лесопарке Москвы
Ласка в Крюковском лесопарке Москвы
CC BY 4.0 / Аппарат Мэра и Правительства Москвы /
Ласка в Крюковском лесопарке Москвы
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Ласку, занесенную в Красную книгу Москвы, обнаружили в Крюковском лесопарке, ее сфотографировали во время охоты, сообщается на сайте мэра Москвы.
Уточняется, что жители Зеленограда стали чаще замечать зверьков во время прогулок. Специалисты Мосприроды, которые ведут учет по следам, оставленным зверьками на снегу, согласны, что число ласок растет.
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"Исходя из данных за последние несколько лет, количество ласок на природных территориях Москвы имеет тенденцию к увеличению. Это преимущественно связано с улучшением кормовой базы и стабильной экологической составляющей на особо охраняемых природных территориях", - считают специалисты Мосприроды.
Добавляется, что всего на природных территориях Москвы насчитывается около 60 ласок, подсчитать их точное число невозможно, так как зверьки осторожны и прячутся при появлении людей. Животные могут перемещаться между лесопарками по трубам и водопроводным коллекторам.
Так, следы зверьков находили в московских природно-исторических парках "Измайлово", "Сокольники", "Кузьминки-Люблино" и многих других.
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МоскваОбщество
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