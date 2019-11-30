Правительство распределило средства для трех организаций инвалидов

Правительство распространило льготы по ипотеке на семьи с детьми-инвалидами

Правительство распространило льготы по ипотеке на семьи с детьми-инвалидами

Проект распоряжения предлагал утвердить распределение субсидий в 2020 году трем общероссийским общественным организациям инвалидов: Всероссийскому обществу инвалидов, Всероссийскому обществу слепых и Всероссийскому обществу глухих - в размере 1,536 миллиардов рублей.

По словам Топилина, деятельность этих организаций направлена на реализацию масштабных общественно полезных программ. Кроме того, эти организации имеют широкую сеть территориальных и местных отделений, оказывающих за счет субсидии индивидуальную помощь наиболее нуждающимся инвалидам.