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РИА Новости

Правительство распределило средства для трех организаций инвалидов

10:31 30.11.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг утвердило распределение более 1,5 миллиарда рублей трем общероссийским общественным организациям инвалидов, сообщается на сайте кабмина.
"Принять проект распоряжения правительства РФ по данному вопросу", - говорится в сообщении.
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Проект распоряжения предлагал утвердить распределение субсидий в 2020 году трем общероссийским общественным организациям инвалидов: Всероссийскому обществу инвалидов, Всероссийскому обществу слепых и Всероссийскому обществу глухих - в размере 1,536 миллиардов рублей.
В четверг Минтруд РФ приводил слова министра Максима Топилина, который заявил, что в 2020 году субсидии из федерального бюджета будут предоставлены Всероссийскому обществу глухих - 157,9 миллиона рублей, Всероссийскому обществу инвалидов - 517,9 миллиона рублей, Всероссийскому обществу слепых - 860,5 миллиона рублей.
По словам Топилина, деятельность этих организаций направлена на реализацию масштабных общественно полезных программ. Кроме того, эти организации имеют широкую сеть территориальных и местных отделений, оказывающих за счет субсидии индивидуальную помощь наиболее нуждающимся инвалидам.
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Министерство труда и социальной защиты РФМаксим ТопилинПравительство РФРоссияОбщество
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