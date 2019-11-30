Правительство распределило средства для трех организаций инвалидов

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг утвердило распределение более 1,5 миллиарда рублей трем общероссийским общественным организациям инвалидов, сообщается на сайте кабмина.
"Принять проект распоряжения правительства РФ по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Проект распоряжения предлагал утвердить распределение субсидий в 2020 году трем общероссийским общественным организациям инвалидов: Всероссийскому обществу инвалидов, Всероссийскому обществу слепых и Всероссийскому обществу глухих - в размере 1,536 миллиардов рублей.
В четверг Минтруд РФ приводил слова министра Максима Топилина, который заявил, что в 2020 году субсидии из федерального бюджета будут предоставлены Всероссийскому обществу глухих - 157,9 миллиона рублей, Всероссийскому обществу инвалидов - 517,9 миллиона рублей, Всероссийскому обществу слепых - 860,5 миллиона рублей.
По словам Топилина, деятельность этих организаций направлена на реализацию масштабных общественно полезных программ. Кроме того, эти организации имеют широкую сеть территориальных и местных отделений, оказывающих за счет субсидии индивидуальную помощь наиболее нуждающимся инвалидам.