Правительство одобрило выделение Минкавказу денег на капстроительство

Правительство предлагает выделить Минкавказу России из резервного фонда правительства РФ в 2019 году бюджетные ассигнования на субсидии бюджетам регионов для софинансирования расходных обязательств по строительству и модернизации социальных объектов капитального строительства и инженерной инфраструктуры.