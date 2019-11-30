Правительство одобрило выделение Минкавказу денег на капстроительство

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг одобрило выделение Минкавказу субсидии в 324,26 миллиона рублей для софинансирования расходов на строительство и модернизацию объектов капитального строительства в Северо-Кавказском федеральном округе, сообщается на сайте кабинета министров.
Правительство предлагает выделить Минкавказу России из резервного фонда правительства РФ в 2019 году бюджетные ассигнования на субсидии бюджетам регионов для софинансирования расходных обязательств по строительству и модернизации социальных объектов капитального строительства и инженерной инфраструктуры.
Проект распоряжения предлагает выделить 324,263 миллиона рублей.
"Принять проект распоряжения правительства РФ по данному вопросу", - говорится в сообщении.