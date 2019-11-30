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РИА Новости

Правительство одобрило выделение Минкавказу денег на капстроительство

10:13 30.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаседание правительства РФ
Заседание правительства РФ
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заседание правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг одобрило выделение Минкавказу субсидии в 324,26 миллиона рублей для софинансирования расходов на строительство и модернизацию объектов капитального строительства в Северо-Кавказском федеральном округе, сообщается на сайте кабинета министров.
Правительство предлагает выделить Минкавказу России из резервного фонда правительства РФ в 2019 году бюджетные ассигнования на субсидии бюджетам регионов для софинансирования расходных обязательств по строительству и модернизации социальных объектов капитального строительства и инженерной инфраструктуры.
Проект распоряжения предлагает выделить 324,263 миллиона рублей.
"Принять проект распоряжения правительства РФ по данному вопросу", - говорится в сообщении.
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