В ДНР сообщили о семи нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки

ДОНЕЦК, 30 ноя - РИА Новости. Украинские силовики семь раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в субботу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В пятницу в ДНР сообщили о девяти нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило семь раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики вели огонь по территории республики из минометов, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 65 единиц", - добавил представитель ведомства.
29 ноября, 13:49В ДНР заявили о 63 нарушениях перемирия силовиками в Донбассе