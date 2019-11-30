Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал поведение украинской делегации, сорвавшей выступление депутата от Крыма на форуме ООН в Женеве. По его словам, такая политика может привести к развалу Украины.

Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.

По его мнению, новой киевской власти следует начать не с обид и претензий, а с устранения ошибок, пересмотра отношения к правам этнических групп.

"Национализм, притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей. Это нужно понимать властям Украины и не допускать нарушения прав и свобод проживающих на территории страны этнических групп", — сказал Володин.

Он напомнил, что на референдуме 2014 году подавляющее большинство жителей Крыма проголосовало за воссоединение с Россией, и посоветовал украинским властям задуматься и об этом.

При этом следует не стучать по столу, "как наследники Никиты Хрущева", а брать у других лучшие практики, считает Володин.

"К примеру, после воссоединения с Россией в Крыму закреплено три государственных языка — русский, украинский и крымско-татарский. В Государственную Думу избираются представители различных народов и народностей. Мы этим дорожим. Это наша сильная сторона — уважение ко всем народам нашей страны", — подчеркнул председатель Госдумы.

Володин также напомнил, что на Украине права национальных меньшинств — русских, венгров и поляков — постоянно нарушаются. В пример он привел право на язык: Киев принял закон об украинском языке как единственном государственном и ввел запрет на использование национальных языков в школах.

"При этом сложно назвать малым народом 36 процентов граждан Украины, которые считают русский язык родным", — добавил он.