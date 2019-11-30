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РИА Новости

Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины

10:07 30.11.2019 (обновлено: 13:25 30.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин перед началом совещания президента РФ с постоянными членами Совета безопасности РФ. 1 ноября 2019
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин перед началом совещания президента РФ с постоянными членами Совета безопасности РФ. 1 ноября 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал поведение украинской делегации, сорвавшей выступление депутата от Крыма на форуме ООН в Женеве. По его словам, такая политика может привести к развалу Украины.
Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
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По его мнению, новой киевской власти следует начать не с обид и претензий, а с устранения ошибок, пересмотра отношения к правам этнических групп.
"Национализм, притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей. Это нужно понимать властям Украины и не допускать нарушения прав и свобод проживающих на территории страны этнических групп", — сказал Володин.
Он напомнил, что на референдуме 2014 году подавляющее большинство жителей Крыма проголосовало за воссоединение с Россией, и посоветовал украинским властям задуматься и об этом.
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При этом следует не стучать по столу, "как наследники Никиты Хрущева", а брать у других лучшие практики, считает Володин.
"К примеру, после воссоединения с Россией в Крыму закреплено три государственных языка — русский, украинский и крымско-татарский. В Государственную Думу избираются представители различных народов и народностей. Мы этим дорожим. Это наша сильная сторона — уважение ко всем народам нашей страны", — подчеркнул председатель Госдумы.
Володин также напомнил, что на Украине права национальных меньшинств — русских, венгров и поляков — постоянно нарушаются. В пример он привел право на язык: Киев принял закон об украинском языке как единственном государственном и ввел запрет на использование национальных языков в школах.

"При этом сложно назвать малым народом 36 процентов граждан Украины, которые считают русский язык родным", — добавил он.

Двенадцатая сессия форума по вопросам меньшинств под эгидой Совета ООН по правам человека проходит в Женеве. Украинская делегация дважды пыталась помешать выступлению депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека, а также сорвала выступление главы украинской общины Крыма Анастасии Гридчиной.
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СПЧ ООНВячеслав ВолодинЖенева (город)КрымООНПолитика
Популярные комментарии
Запасной вариант если (уже точно) не получится присоединить Беларусь и выборы президента в качестве нового государства. Переименуют федерацию в союз, на радость ностальгирующим советским людям. Но политика царизма продолжается. Посмотрите на какие фильмы выделяет государство деньги, кругом императоры, дворяне, армия и кровавая гэбня.
30 ноября, 12:48
ИРИван Русский
30113657274
Эта тема уже неинтересна.
30 ноября, 13:23
vyachnick Новиков
230932346
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