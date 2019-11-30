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РИА Новости

В ЛНР обвинили ВСУ в минировании дорог у населенных пунктов

10:03 30.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ
Автомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Архивное фото
ЛУГАНСК, 30 ноя - РИА Новости. Украинские силовики минируют дороги у населенных пунктов близ линии соприкосновения в Донбассе, в том числе вблизи участка разведения сил и средств у Золотого, заявили РИА Новости в субботу в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.
"Украинские силовики продолжают хаотичное минирование территорий вблизи населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости от линии соприкосновения, в том числе в районах разведения сил и средств", - сообщили в пресс-службе.
Украинские военнослужащие в районе поселка Золотое
Вчера, 09:56
В ЛНР заявили о перестрелке между националистами и ВСУ у Золотого
Народная милиция ЛНР зафиксировала наличие минно-взрывных заграждений, установленных 72 бригадой ВС Украины, вдоль асфальтированной дороги в районе населенного пункта Золотое, которая, по данным ведомства, ежедневно используется мирным населением, а также наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ для передвижения при патрулировании местности.
"При установке мин боевики ВСУ не обозначают районы минирования знаками о минной опасности и не составляют подробных схем минных полей, чем подвергают опасности мирных жителей", - дополнили в пресс-службе.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ.
Петровское, Донбасс
27 ноября, 18:35
ДНР обвинила украинских силовиков в нарушении перемирия у Петровского
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ОБСЕЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
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