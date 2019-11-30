В ЛНР обвинили ВСУ в минировании дорог у населенных пунктов

"Украинские силовики продолжают хаотичное минирование территорий вблизи населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости от линии соприкосновения, в том числе в районах разведения сил и средств", - сообщили в пресс-службе.

Народная милиция ЛНР зафиксировала наличие минно-взрывных заграждений, установленных 72 бригадой ВС Украины, вдоль асфальтированной дороги в районе населенного пункта Золотое, которая, по данным ведомства, ежедневно используется мирным населением, а также наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ для передвижения при патрулировании местности.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ.