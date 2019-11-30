Правительство одобрило изменение правил ликвидации юрлица

Законопроектом предусматривается установление запрета на ликвидацию юрлица при проведении камеральной таможенной проверки, что позволит приостановить представление в регистрирующий орган уведомления о составлении промежуточного ликвидационного баланса в отношении юрлица, находящегося в процессе ликвидации, до момента завершения камеральной таможенной проверки.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 20 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" в части запрета на ликвидацию юридического лица до завершения проведения камеральной таможенной проверки" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.