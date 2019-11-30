В ЛНР заявили о перестрелке между националистами и ВСУ у Золотого

ЛУГАНСК, 30 ноя — РИА Новости. Украинские силовики и бойцы националистических батальонов устроили перестрелку в районе города Золотое в Донбассе, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Украинские силовики и бойцы националистических батальонов устроили перестрелку в районе города Золотое в Донбассе, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики

"Мы продолжаем фиксировать вооруженные противостояния между ВСУ и националистическими формированиями, не согласными с решением украинской власти о разведении сил и средств", — отметили там.

По данным Народной милиции, военнослужащие 72-й бригады и националисты вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, заявили в ведомстве, украинские силовики продолжают хаотичное минирование территорий в непосредственной близости от линии соприкосновения, в том числе вдоль дороги в районе Золотого.

"При установке мин боевики ВСУ не обозначают районы минирования знаками о минной опасности и не составляют подробных схем минных полей, чем подвергают опасности мирных жителей", — сказали в пресс-службе.

Разведение сил в Донбассе

Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе еще в 2016 году. Тогда отвод сил состоялся в районе Золотого и Петровского, а в Станице Луганской это удалось сделать только в июне этого года. Причем в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения, и настаивали на восстановлении паритета.

Первого октября контактная группа договорилась возобновить процесс разведения. В районе Золотого он должен был начаться 9 октября, но националисты, базирующиеся в этом районе, выступили против. При этом в Киеве заявляли, что эти вооруженные люди не представляют ВСУ и не имеют права находиться с оружием в зоне военной операции.