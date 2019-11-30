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РИА Новости

В ЛНР заявили о перестрелке между националистами и ВСУ у Золотого

09:56 30.11.2019 (обновлено: 10:47 30.11.2019)
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© AFP 2019 / Aleksey Filippov Украинские военнослужащие в районе поселка Золотое
Украинские военнослужащие в районе поселка Золотое
© AFP 2019 / Aleksey Filippov
Украинские военнослужащие в районе поселка Золотое. Архивное фото
ЛУГАНСК, 30 ноя — РИА Новости. Украинские силовики и бойцы националистических батальонов устроили перестрелку в районе города Золотое в Донбассе, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.
"Мы продолжаем фиксировать вооруженные противостояния между ВСУ и националистическими формированиями, не согласными с решением украинской власти о разведении сил и средств", — отметили там.
Наблюдатели ОБСЕ в поселке Золотое Луганской области
29 ноября, 14:24
В ЛНР заявили о наращивании ВСУ сил и средств в Донбассе
По данным Народной милиции, военнослужащие 72-й бригады и националисты вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.
Кроме того, заявили в ведомстве, украинские силовики продолжают хаотичное минирование территорий в непосредственной близости от линии соприкосновения, в том числе вдоль дороги в районе Золотого.
"При установке мин боевики ВСУ не обозначают районы минирования знаками о минной опасности и не составляют подробных схем минных полей, чем подвергают опасности мирных жителей", — сказали в пресс-службе.
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Разведение сил в Донбассе

Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе еще в 2016 году. Тогда отвод сил состоялся в районе Золотого и Петровского, а в Станице Луганской это удалось сделать только в июне этого года. Причем в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения, и настаивали на восстановлении паритета.
Первого октября контактная группа договорилась возобновить процесс разведения. В районе Золотого он должен был начаться 9 октября, но националисты, базирующиеся в этом районе, выступили против. При этом в Киеве заявляли, что эти вооруженные люди не представляют ВСУ и не имеют права находиться с оружием в зоне военной операции.
В итоге разведение сил на этом участке состоялось только через три недели, с 29 октября по 1 ноября.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Идет дележ сала! ))) гыы..
30 ноября, 10:10
ТуТау у кита
9250001
Это хорошо.Военнослужащие ВСУ нарушившие свою присягу и терристические группировки утилизируют друг друга.
30 ноября, 10:06
АСАндрей Сидоров
2241000
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