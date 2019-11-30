Под Красноярском открыли участок трассы, где в ДТП погибли люди

Ранее сообщалось, что в Уярском районе, по предварительным данным МВД, столкнулись легковой и грузовой автомобили. В легковом находилось пять человек – все они, включая троих несовершеннолетних, погибли. Возбуждено уголовное дело, движение организовали в объезд участка. За несколько часов до этого недалеко от места аварии на трассе произошло еще одно ДТП: погибли водитель Honda и двое его пассажиров, четыре человека пострадали.