Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-30T13:18+0300
https://ria.ru/20191130/1561774062.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155796/11/1557961175_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_c7032a9ad64a53adc3fc1e50e3a450b0.jpg
РИА Новости

C. C. Catch восхитил поступок иркутского школьника, спасшего девочку

09:49 30.11.2019 (обновлено: 13:18 30.11.2019)
30452
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкНемецкая певица Каролина Катарина Мюллер (C. C. Catch)
Немецкая певица Каролина Катарина Мюллер (C. C. Catch)
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Немецкая певица C. C. Catch прокомментировала поступок иркутского школьника Вячеслава Дорошенко, спасшего девочку от насильника.

"Это меня тронуло до глубины души. Это невероятно, что молодежь такая отзывчивая, что он оказался в нужном месте в нужное время. Я так счастлива, что ее спасли, потому что это настоящее чудо", — приводит телеканал РЕН ТВ слова артистки, участвующей в фестивале "Дискотека 80-х" в Москве.

Девятиклассник Вячеслав Дорошенко предотвратил похищение девочки в Иркутске. Насильник силой затолкнул ее в машину, заблокировал двери и начал движение. Дорошенко проходил мимо и услышал крики. Он позвал на помощь находившегося рядом мужчину. Вместе они догнали автомобиль и спасли девочку.
Злоумышленнику удалось скрыться, но вскоре его задержали. Школьника наградили в полиции.
Ученик школы №37 г. Иркутска, участвовавший в спасении школьницы, рассказывает ход событий
27 ноября, 07:16
Школьника в Иркутске наградили за спасение девочки от насильника
5841271074
Обсудить 6
C.C. Catch (певица)ИркутскОбщество
Популярные комментарии
Сисикевич. Это фамилия.
30 ноября, 09:53
vvab6
3110015
C.C. Catch - творческий псевдоним. Полное имя - Caroline Catharina Müller.
30 ноября, 11:36
ИРИннокентий Ромашов
1400000
Рекомендуем
Здание посольства РФ в Эстонии
Эстония стирает Россию с карты мира. Как это у нее получается
Территория Дом-2
Лишившийся рук при взрыве работник "Дома-2" добился пожизненных выплат
Украинского эксперта выгнали с шоу канала Россия 1 за антисемитизм
Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях
Милана Рахманова и Антон Токарев. Survivor - Поединки - Голос - Сезон 8
Сергей Шнуров выгнал самую сильную участницу шоу "Голос"
Мара Багдасарян
Мара Багдасарян решила обратиться к Путину из-за "беспредела"
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин перед началом совещания президента РФ с постоянными членами Совета безопасности РФ. 1 ноября 2019
Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины
Сотрудник полиции
СМИ сообщили детали дела о самоубийстве сотрудницы МВД в Сочи
Завершение реконструкции шпиля здания МИД РФ
МИД объяснил инцидент с чешской делегацией в аэропорту Москвы
Строительство газопровода Турецкий поток
Эрдоган озвучил дату запуска "Турецкого потока"
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский изменил воинские звания на Украине под стандарты НАТО
Губы дьявола
Косметолог оценила тренд на "губы дьявола"
Цветение сакуры в храме Ясукуни в Токио. 21 марта 2016
Китайское СМИ предупредило о "затаившейся" ядерной державе
Газораспределительная станция ОАО Газпром
Глава Минэнерго прокомментировал идею Украины отдать долг газом
Зенитно-ракетный комплекс Оса
В Сети появилось видео ракетной атаки на американский Apache
Усталая девушка в офисе
Ученые выяснили причину хронической усталости
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:54Вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер
02:42В ЕС расследуют методы Google по сбору данных
02:22"Грязный хлев": блогер оценил украинский поезд "Интерсити"
01:38Ди Каприо отверг обвинения в финансировании поджогов в Амазонии
01:30Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным
01:27В Мордовии заступает на боевое дежурство первая загоризонтная РЛС
01:18Мальтийского бизнесмена обвинили в соучастии в убийстве журналистки
01:15Одним из погибших у Лондонского моста стал выпускник Кембриджа
01:11Пошлина на экспорт нефти из России с 1 декабря повышается на $2,2
01:08В Балашихе потушили пожар в старинном храме
01:05Эксперты назвали информирование подростков о СПИДе главной задачей
01:01В Риге зажгли сотни свечей в память об убитых нацистами в годы войны
00:49В РПЦ обеспокоены развитием индустрии абортов
00:42МИД Греции осудил "военную риторику" Эрдогана
00:32Стало известно, как прохожие остановили лондонского злоумышленника
00:28За незаконную продажу трех жизненно важных препаратов ввели наказание
00:21На границе Сирии с Турцией произошел взрыв, погибли турецкие военные
00:19Посольство России ответило на критику США в адрес закона об иноагентах
00:14Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана
23:55В Ярославле после хлопка газа в доме госпитализировали одного человека
Лента новостейМолния