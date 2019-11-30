C. C. Catch восхитил поступок иркутского школьника, спасшего девочку

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Немецкая певица C. C. Catch прокомментировала поступок иркутского школьника Вячеслава Дорошенко, спасшего девочку от насильника.
"Это меня тронуло до глубины души. Это невероятно, что молодежь такая отзывчивая, что он оказался в нужном месте в нужное время. Я так счастлива, что ее спасли, потому что это настоящее чудо", — приводит телеканал РЕН ТВ слова артистки, участвующей в фестивале "Дискотека 80-х" в Москве.
Девятиклассник Вячеслав Дорошенко предотвратил похищение девочки в Иркутске. Насильник силой затолкнул ее в машину, заблокировал двери и начал движение. Дорошенко проходил мимо и услышал крики. Он позвал на помощь находившегося рядом мужчину. Вместе они догнали автомобиль и спасли девочку.
Злоумышленнику удалось скрыться, но вскоре его задержали. Школьника наградили в полиции.
27 ноября, 07:16Школьника в Иркутске наградили за спасение девочки от насильника