C. C. Catch восхитил поступок иркутского школьника, спасшего девочку

"Это меня тронуло до глубины души. Это невероятно, что молодежь такая отзывчивая, что он оказался в нужном месте в нужное время. Я так счастлива, что ее спасли, потому что это настоящее чудо", — приводит телеканал РЕН ТВ слова артистки, участвующей в фестивале "Дискотека 80-х" в Москве.