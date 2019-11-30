В Крыму назвали поведение украинской делегации в ООН мракобесием

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель назвал мракобесием попытки украинской делегации лишить представителей крымчан слова на форуме под эгидой ООН.
Двенадцатая сессия форума по вопросам меньшинств под эгидой Совета ООН по правам человека проходит в Женеве. Украинская делегация попыталась дважды помешать выступлению депутата Госдумы РФ от Крыма Руслана Бальбека, а также сорвала выступление главы украинской общины Крыма Анастасии Гридчиной.
"Поведение украинской делегации – это мракобесие и очередные глупости. Они боятся правды, поэтому стремятся любыми путями не пустить крымчан к микрофону", - сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, крымчане могут доступно и аргументировано рассказать о нарушении их прав со стороны Украины, устроившей полуострову ряд блокад, а также западных стран, которые придерживаются санкционной политики по отношению к Крыму.
"Страх, связанный с тем, чтобы не дать возможность на крупных международных форумах крымчанам донести правду, с каждым днем у наших оппонентов усиливается", - подчеркнул Гемпель.
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