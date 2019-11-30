В Крыму назвали поведение украинской делегации в ООН мракобесием

По его словам, крымчане могут доступно и аргументировано рассказать о нарушении их прав со стороны Украины, устроившей полуострову ряд блокад, а также западных стран, которые придерживаются санкционной политики по отношению к Крыму.

"Страх, связанный с тем, чтобы не дать возможность на крупных международных форумах крымчанам донести правду, с каждым днем у наших оппонентов усиливается", - подчеркнул Гемпель.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".