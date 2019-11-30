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РИА Новости

В Крыму назвали поведение украинской делегации в ООН мракобесием

09:44 30.11.2019 (обновлено: 14:37 30.11.2019)
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© AP Photo / Fabrice CoffriniЗал заседаний Совета по правам человека ООН в Женеве
Зал заседаний Совета по правам человека ООН в Женеве
© AP Photo / Fabrice Coffrini
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель назвал мракобесием попытки украинской делегации лишить представителей крымчан слова на форуме под эгидой ООН.
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Двенадцатая сессия форума по вопросам меньшинств под эгидой Совета ООН по правам человека проходит в Женеве. Украинская делегация попыталась дважды помешать выступлению депутата Госдумы РФ от Крыма Руслана Бальбека, а также сорвала выступление главы украинской общины Крыма Анастасии Гридчиной.
"Поведение украинской делегации – это мракобесие и очередные глупости. Они боятся правды, поэтому стремятся любыми путями не пустить крымчан к микрофону", - сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, крымчане могут доступно и аргументировано рассказать о нарушении их прав со стороны Украины, устроившей полуострову ряд блокад, а также западных стран, которые придерживаются санкционной политики по отношению к Крыму.
"Страх, связанный с тем, чтобы не дать возможность на крупных международных форумах крымчанам донести правду, с каждым днем у наших оппонентов усиливается", - подчеркнул Гемпель.
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Homo Europeus
29 ноября, 20:15
Homo Europeus
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СПЧ ООНЮрий ГемпельЖенева (город)ООНПолитика
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