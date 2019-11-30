Прилепин рассказал, в какой стране переведено больше всего его книг

ПАРИЖ, 30 ноя - РИА Новости. Больше всего книг российского писателя Захара Прилепина переведено во Франции, об этом рассказал РИА Новости сам автор, представивший на этой неделе в Париже своё произведение "Взвод: офицеры и ополченцы русской литературы".
"Франция лидирует. Мои книги переведены, по-моему, на 23 или 24 языка. Но больше всего книг переведено во Франции. Все, которые я написал. Кроме биографии Леонида Леонова. Все остальные либо переводятся, либо переведены. Это поразительно, конечно. На втором месте (по числу изданных книг – ред.) – Сербия. В Польше очень много издавали. Но Франция для меня уже родная страна в этом смысле", - сказал Прилепин.
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По его словам, у него нет проблем с издательствами во Франции "в том числе и потому, что здесь очень сильная французская конгломерация тех людей, которые эмигрировали в свое время из России". "Мои основные издательства во Франции – это французские издательства, но, тем не менее, там везде работают люди, так или иначе имеющие отношения к эмиграции", - отмечает писатель.
На этой неделе он презентовал в Российском центре науки и культуры в Париже свою книгу "Взвод: офицеры и ополченцы русской литературы", вышедшую на французском языке.
В нее вошли 11 биографий писателей и поэтов Золотого века. Во французской версии - восемь биографий писателей.
"Я с некоторым сомнением отнёсся к инициативе моих издателей выпустить "Взвод". Потому что, во-первых, эта книга с милитаристским оттенком, она о русских литераторах, которые являлись еще и профессиональными военными. Она в основном касается событий конца 18 – начала 19 века, которые как раз ознаменовались серьезным противостоянием с Францией и войной 1812 года… Там очень многие вещи называются своими именами, которые я, может быть, и не стал бы произносить при французской публике", - говорит Прилепин.
"Но, тем не менее, эта книга была написана, ее перевели. Я махнул рукой, думаю, пусть будет, как будет. И я нашел себе такое оправдание. Мои французские читатели на встречах, которых здесь были десятки, если не сотни, всегда очень строго спрашивают меня, а что вы там натворили в Чечне, а что у вас там было на Донбассе, а что у вас со сталинизмом? Они строго настроены по отношению к соблюдению прав человека в нынешней России и в России как таковой, чтобы мы не забывали свои прегрешения. Поэтому я подумал, если я все время держу ответ за наши прегрешения, я могу привести какие-то ответные аргументы", - говорит Прилепин.
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