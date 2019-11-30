Прилепин рассказал, в какой стране переведено больше всего его книг

ПАРИЖ, 30 ноя - РИА Новости. Больше всего книг российского писателя Больше всего книг российского писателя Захара Прилепина переведено во Франции , об этом рассказал РИА Новости сам автор, представивший на этой неделе в Париже своё произведение "Взвод: офицеры и ополченцы русской литературы".

"Франция лидирует. Мои книги переведены, по-моему, на 23 или 24 языка. Но больше всего книг переведено во Франции. Все, которые я написал. Кроме биографии Леонида Леонова. Все остальные либо переводятся, либо переведены. Это поразительно, конечно. На втором месте (по числу изданных книг – ред.) – Сербия. В Польше очень много издавали. Но Франция для меня уже родная страна в этом смысле", - сказал Прилепин.

По его словам, у него нет проблем с издательствами во Франции "в том числе и потому, что здесь очень сильная французская конгломерация тех людей, которые эмигрировали в свое время из России". "Мои основные издательства во Франции – это французские издательства, но, тем не менее, там везде работают люди, так или иначе имеющие отношения к эмиграции", - отмечает писатель.

На этой неделе он презентовал в Российском центре науки и культуры в Париже свою книгу "Взвод: офицеры и ополченцы русской литературы", вышедшую на французском языке.

В нее вошли 11 биографий писателей и поэтов Золотого века. Во французской версии - восемь биографий писателей.

"Я с некоторым сомнением отнёсся к инициативе моих издателей выпустить "Взвод". Потому что, во-первых, эта книга с милитаристским оттенком, она о русских литераторах, которые являлись еще и профессиональными военными. Она в основном касается событий конца 18 – начала 19 века, которые как раз ознаменовались серьезным противостоянием с Францией и войной 1812 года… Там очень многие вещи называются своими именами, которые я, может быть, и не стал бы произносить при французской публике", - говорит Прилепин.