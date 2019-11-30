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РИА Новости

Продано уже более 80% билетов на первые поезда между Крымом и Москвой

09:25 30.11.2019
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМужчина покупает билеты на железнодорожном вокзале в Симферополе
Мужчина покупает билеты на железнодорожном вокзале в Симферополе
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Мужчина покупает билеты на железнодорожном вокзале в Симферополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Подавляющее большинство билетов в первые поезда, которые пойдут из Москвы в Симферополь и обратно, уже проданы, сообщили РИА Новости в пресс-служба ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД).
Как отмечает предприятие, общее количество мест в поезде № 27/28 (Москва – Симферополь – Москва) – 860.
"На пассажирский поезд № 27 сообщением Москва – Симферополь (в Крым) на 24 декабря оформлено 694 пассажира, на 25 декабря - 741 пассажиров", - рассказали железнодорожники, отметив, что информация актуальна на вечер 29 ноября. Таким образом, продано 80,7% и 86,2% билетов, соответственно.
В направлении из Симферополя в Москву (№28) на первые поезда 26 и 27 декабря оформлено еще больше билетов – 748 и 809, соответственно, отмечает КЖД.
Железнодорожный вокзал в Симферополе
29 ноября, 15:24Туризм
Эксперты рассказали, на какие даты распроданы билеты на поезда в Крым
Пользуется популярностью поезд №7-8, который свяжет Санкт-Петербург и Севастополь. При общем количестве 750 мест на первый поезд, который отправится в Крым из Санкт-Петербурга 23 декабря, уже продано 412 билетов, обратно (25 декабря) оформлено 368 мест, сообщили в КЖД. Всего с момента начала продаж билетов на поезда в крымском направлении оформлено 36 тысяч 270 мест, из них "КЖД" реализовала 7 тысяч 145 мест.
Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, которые поедут с материковой России на полуостров и обратно через мост в конце декабря 2019 года, стартовала 8 ноября. Первый поезд в Крым поедет из Петербурга 23 декабря (№7/8). Еще четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ будут курсировать из Москвы до Симферополя и обратно (№27/28). Старт движения запланирован на 24 декабря. Поезда из Москвы до Севастополя через Симферополь начнут ходить весной 2020 года.
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Крымская железная дорогаМоскваКрымОбщество
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