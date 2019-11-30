Появилось видео с места ДТП под Красноярском, где погибли пять человек

На кадрах видно, что из-за столкновения легковой автомобиль сильно деформировался, а от передней части кузова почти ничего не осталось.

Авария произошла в Уярском районе, на 935-м километре трассы Р-255 "Сибирь". По данным МВД, там столкнулись легковой и грузовой автомобили. В легковом ехала семья из пяти человек — все они погибли.

Как рассказали в диспетчерской службе Уярского района, водитель легковушки пытался обогнать колонну машин, не рассчитал действия и врезался в грузовик.

Краевой главк Следственного комитета возбудил уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Личности погибших устанавливаются.