Появилось видео с места ДТП под Красноярском, где погибли пять человек

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Управление МВД по Красноярскому краю опубликовало видео с места ДТП, в котором погибли двое взрослых и трое детей.
На кадрах видно, что из-за столкновения легковой автомобиль сильно деформировался, а от передней части кузова почти ничего не осталось.
Авария произошла в Уярском районе, на 935-м километре трассы Р-255 "Сибирь". По данным МВД, там столкнулись легковой и грузовой автомобили. В легковом ехала семья из пяти человек — все они погибли.
Как рассказали в диспетчерской службе Уярского района, водитель легковушки пытался обогнать колонну машин, не рассчитал действия и врезался в грузовик.
Краевой главк Следственного комитета возбудил уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Личности погибших устанавливаются.
За несколько часов до того недалеко от этого места произошла еще одна авария. Там столкнулись Honda и Nissan — водитель Honda и двое его пассажиров погибли, три человека, ехавшие во втором авто, получили травмы.