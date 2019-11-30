Спасение примерзшего ко льду кота в Астрахани попало на видео

Одна из прохожих заметила застрявшее животное и вызвала сотрудников приюта. Волонтеры вытащили испуганного кота специальной веревкой, отогрели и промассировали ему лапы.

Затем животное выпустили на улицу, потому что в приюте не было места и условий для его содержания.