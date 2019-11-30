Спасение примерзшего ко льду кота в Астрахани попало на видео

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Волонтеры астраханского приюта "Верный друг" спасли кота, примерзшего ко льду канала на Набережной 1 Мая. Об этом сообщается на странице организации в соцсети "ВКонтакте".
Одна из прохожих заметила застрявшее животное и вызвала сотрудников приюта. Волонтеры вытащили испуганного кота специальной веревкой, отогрели и промассировали ему лапы.
Затем животное выпустили на улицу, потому что в приюте не было места и условий для его содержания.
Позже в группе появилось объявление для желающих приютить кота.