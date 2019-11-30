Водитель попавшего в ДТП под Красноярском автомобиля совершал обгон

КРАСНОЯРСК, 30 ноя - РИА Новости. Водитель легкового автомобиля, в котором при столкновении с грузовиком на трассе под Уяром в Красноярском крае погибли двое взрослых и трое детей, не успел обогнать поток машин, сообщили РИА Новости в единой дежурной диспетчерской службе Уярского района.
Ранее сообщалось, что в Уярском районе, по предварительным данным МВД, столкнулись легковой и грузовой автомобили. В легковом находились пять человек – все они, включая троих несовершеннолетних, погибли.
"Информации пока мало. Предварительно – он обгонял колонну и не рассчитал, врезался в грузовик MAN. Это была фура", - сказал собеседник агентства.
За несколько часов до этого в том же районе на трассе погибли водитель Honda и двое его пассажиров, четыре человека пострадали.
На место из главка МВД выехали эксперты и спецгруппа следователей, которая занимается расследованием дорожных происшествий. Выясняются все обстоятельства и устанавливаются личности погибших.
Инспекторы ГИБДД организовали объезд места ДТП, где погибли пять человек. "Объезд места ДТП осуществляется по дороге Уяр – Заозерный – Бородино. Движение в ручном режиме регулируют инспекторы ГИБДД. Экипажи Госавтоинспекции помогают автомобилистам ориентироваться в сложившейся дорожной ситуации", - говорится в сообщении регионального главка МВД.
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