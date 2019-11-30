Замглавы МИД Грушко попробовал себя в роли кулинара в Сербии

Грушко, который в эти дни находится в Сербии с рабочим визитом, в пятницу вечером был приглашен Дачичем на торжественный ужин. В преддверии трапезы на открытом воздухе готовились толстые мясные колбаски и шкварки (мелкая нарезка из сала, которая обжаривается в свином жире).