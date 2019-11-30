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РИА Новости

Замглавы МИД Грушко попробовал себя в роли кулинара в Сербии

07:26 30.11.2019 (обновлено: 14:45 30.11.2019)
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© Фото : пресс-служба МИД СербииЗаместитель министра иностранных дел МИД России Александр Грушко и глава МИД Сербии Ивица Дачич во время приготовления блюд сербской кухни
Заместитель министра иностранных дел МИД России Александр Грушко и глава МИД Сербии Ивица Дачич во время приготовления блюд сербской кухни
© Фото : пресс-служба МИД Сербии
БЕЛГРАД, 30 ноя — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко и глава МИД Сербии Ивица Дачич поучаствовали в приготовлении и дегустации блюд сербской кухни, сообщила пресс-служба сербского МИД.
Грушко, который в эти дни находится в Сербии с рабочим визитом, в пятницу вечером был приглашен Дачичем на торжественный ужин. В преддверии трапезы на открытом воздухе готовились толстые мясные колбаски и шкварки (мелкая нарезка из сала, которая обжаривается в свином жире).
Как свидетельствует распространенное видео, Грушко и Дачич по очереди размешивали шкварки в большом чане, активно обсуждали происходящее и фотографировались.
Ужин был приурочен к 29 ноября, когда в социалистической Югославии отмечали День Республики - национальный праздник по случаю учреждения государства в 1945 году.
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Ивица ДачичМИД РФМИД СербииАлександр ГрушкоСербияРоссияВ мире
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