Замглавы МИД Грушко попробовал себя в роли кулинара в Сербии

БЕЛГРАД, 30 ноя — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко и глава МИД Сербии Ивица Дачич поучаствовали в приготовлении и дегустации блюд сербской кухни, сообщила пресс-служба сербского МИД.
Грушко, который в эти дни находится в Сербии с рабочим визитом, в пятницу вечером был приглашен Дачичем на торжественный ужин. В преддверии трапезы на открытом воздухе готовились толстые мясные колбаски и шкварки (мелкая нарезка из сала, которая обжаривается в свином жире).
Как свидетельствует распространенное видео, Грушко и Дачич по очереди размешивали шкварки в большом чане, активно обсуждали происходящее и фотографировались.
Ужин был приурочен к 29 ноября, когда в социалистической Югославии отмечали День Республики - национальный праздник по случаю учреждения государства в 1945 году.