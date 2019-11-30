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РИА Новости

Синоптики рассказали, когда в Москву придет оттепель

07:18 30.11.2019 (обновлено: 08:45 30.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСиница
Синица
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Первые дни зимы в Москве будут морозными, а в середине недели начнется потепление, сказал РИА Новости и.о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Первое декабря будет уже вполне зимним. Ночные температуры от минус 5 до минус 3 градусов, днем отрицательные температуры минус 1 - минус 3. Субботние осадки приведут к тому, что при понижении температуры будет гололедица, поэтому предельно аккуратным нужно быть. Еще одно приятное событие - прогнозируем небольшой снежок. На лыжах не покатаешься, снежную бабу не слепишь, но глаз радоваться будет. Потом будет зимняя погода - легкий умеренный мороз", - сказал Вильфанд.
Он также отметил, что, начиная с 5 декабря, Гидрометцентр опять прогнозирует повышение температуры воздуха: от минус 2 до плюс 3 градусов.
"Так будет и 5, и 6 декабря. Опять оттепель и небольшие осадки", - уточнил метеоролог.
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25 ноября, 20:50
Сугробы или оттепель. Россиянам рассказали о погоде в декабре
9318422
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Роман ВильфандГидрометцентрМоскваОбщество
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