Синоптики рассказали, когда в Москву придет оттепель

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Первые дни зимы в Москве будут морозными, а в середине недели начнется потепление, сказал РИА Новости и.о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Первое декабря будет уже вполне зимним. Ночные температуры от минус 5 до минус 3 градусов, днем отрицательные температуры минус 1 - минус 3. Субботние осадки приведут к тому, что при понижении температуры будет гололедица, поэтому предельно аккуратным нужно быть. Еще одно приятное событие - прогнозируем небольшой снежок. На лыжах не покатаешься, снежную бабу не слепишь, но глаз радоваться будет. Потом будет зимняя погода - легкий умеренный мороз", - сказал Вильфанд.
Он также отметил, что, начиная с 5 декабря, Гидрометцентр опять прогнозирует повышение температуры воздуха: от минус 2 до плюс 3 градусов.
"Так будет и 5, и 6 декабря. Опять оттепель и небольшие осадки", - уточнил метеоролог.
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