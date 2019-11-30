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РИА Новости

Театр "Практика" представит премьеру спектакля "У нас все хорошо"

06:40 30.11.2019 (обновлено: 10:18 30.11.2019)
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© Фото : предоставлено театром "Практика"Фасад театра "Практика"
Фасад театра Практика
© Фото : предоставлено театром "Практика"
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. На сцене московского театра "Практика" в субботу состоится премьера спектакля "У нас все хорошо", который поставил режиссер Иван Комаров по пьесе польского драматурга Дороты Масловской, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
"Пространство, не приспособленное для жизни" - фраза из пьесы, которая лучше всего характеризует среду спектакля "У нас все хорошо", отмечают в пресс-службе. В ветшающем варшавском многоквартирном доме живут женщины трех поколений одной семьи, которые не находят общего языка. Бабушка постоянно вспоминает войну, мать читает журналы из супермаркетов, а дочь считает себя "металлистом". Три человека – продукты разных эпох. Эти миры агрессивно соприкасаются и воюют, но никак не проникают друг в друга.
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"Это не самый новый текст, лет восемь назад он казался как минимум странным. А спустя некоторое время я увидел, что он сочетает в себе все, что присуще языку современного человека … например, москвича – зрителя театра "Практика": рекламные слоганы, высокая степень абсурда – и при этом поэтичность. Среда, контекст, язык, поэтичность – те слагаемые, которые заинтересовали меня в этом тексте сегодня", - сказал режиссер Комаров РИА Новости накануне премьеры.
По мнению создателей, которые определили жанр спектакля, как "черная семейная комедия", это и рассуждение о том, как история определяет настоящее, формирует культуру, быт, будущее, и что станет с человеком или народом, который не помнит или стыдится предков.
Вместе с режиссером над постановкой работали художник Александра Новоселова и хореограф Игорь Шаройко.
Представительницу старшего поколения женщин играет народная артистка России, актриса Александринского театра Эра Зиганшина. Также в спектакле заняты актеры театра "Июльансамбль" - компании, выросшей из Мастерской Виктора Рыжакова в Школе-студии МХАТ.
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КультураПрактика (театр)КультураМосква
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