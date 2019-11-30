Первый тур всеобщих выборов в Боливии состоится в середине марта

По словам министра, до 20 декабря будут избраны все члены избирательных судов, после чего по закону о выборах срок для определения нового президента составляет 120 дней и истекает 23 апреля.

После того, как оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября, Моралес объявил новые выборы, но потом под давлением военных ушел с поста и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство страны, власть перешла к оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес.