Первый тур всеобщих выборов в Боливии состоится в середине марта

МЕХИКО, 30 ноя - РИА Новости. Первый тур всеобщих выборов в Боливии пройдёт в середине марта, а срок, отведённый на всю процедуру выборов президента, истекает 23 апреля, сообщил в пятницу руководитель администрации президента Боливии Херхес Хустиниано.
"По моим подсчётам, в середине марта у нас пройдёт первый тур выборов, оздоравливающее событие для страны, стремящейся, наконец, определить следующего президента", - заявил Хустиниано, слова которого приводит издание Día.
По словам министра, до 20 декабря будут избраны все члены избирательных судов, после чего по закону о выборах срок для определения нового президента составляет 120 дней и истекает 23 апреля.
В разъяснении к законопроекту о всеобщих выборах, опубликованному сенатом Боливии, говорится, что он запрещает выставлять свои кандидатуры на выборах лицам, ранее занимавшим эту должность два срока подряд. Таким образом, становится юридически невозможным участие в предстоящих выборах экс-президента Эво Моралеса.
Закон также признал незаконными всеобщие выборы 20 октября, на которых с минимальным отрывом победил Моралес.
После того, как оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября, Моралес объявил новые выборы, но потом под давлением военных ушел с поста и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство страны, власть перешла к оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес.