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РИА Новости

Слепой пенсионер самостоятельно построил дом под Рязанью

06:31 30.11.2019
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Инвалид по зрению из деревни Зарытки Рязанской области Владимир Крысанов самостоятельно построил одноэтажный дом. Об этом рассказал сам пенсионер в интервью каналу ForumHouse на YouTube.
По словам Владимира, он начал строить дом для своей матери в 2010 году. Почти все материалы, в том числе доски и оконные рамы, он собрал на свалке. При этом мужчина пользовался стандартными инструментами: пилой, циркуляркой, фуганком, дрелью.
"На ощупь строил, как обычно! Нереально, говорят. Так вот же он стоит, дом-то. Мать две зимы в нем прожила, не жалуется. Для нас, незрячих, это обыденность — все наощупь делать. Вот ложка упала, вы ее – раз! И подняли. А нам ее еще найти надо. И так всю жизнь. Я незрячий с рождения. Раньше хотя бы свет-тьму различал, а теперь даже солнца не вижу, только чувствую, что печет", – признался Крысанов.
Пенсионер отметил, что во время работ его главными помощниками стали пожилая мать и собака-поводырь по кличке Дик.
"Собака – это четвероногий навигатор. Без собаки ничего бы не было", – подчеркнул Владимир.
Автор проекта Доступный туризм Саида Гаджиева
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YouTubeРоссияРязанская областьЖизнь без преградОбщество
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