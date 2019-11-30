Слепой пенсионер самостоятельно построил дом под Рязанью

По словам Владимира, он начал строить дом для своей матери в 2010 году. Почти все материалы, в том числе доски и оконные рамы, он собрал на свалке. При этом мужчина пользовался стандартными инструментами: пилой, циркуляркой, фуганком, дрелью.

"На ощупь строил, как обычно! Нереально, говорят. Так вот же он стоит, дом-то. Мать две зимы в нем прожила, не жалуется. Для нас, незрячих, это обыденность — все наощупь делать. Вот ложка упала, вы ее – раз! И подняли. А нам ее еще найти надо. И так всю жизнь. Я незрячий с рождения. Раньше хотя бы свет-тьму различал, а теперь даже солнца не вижу, только чувствую, что печет", – признался Крысанов.