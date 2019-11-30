Один из пострадавших в ДТП под Красноярском находится в реанимации

"Один пострадавший прооперирован и находится в реанимации, трое других - в состоянии средней и легкой тяжести также в стационаре. Для их жизни угрозы нет. Медики оказывают помощь в полном объеме", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в ночь на субботу на 932 километре трассы Р-255 "Сибирь" водитель Honda, выезжая с заправки, не предоставил преимущество движения автомобилю Nissan. В результате ДТП погибли водитель Honda и двое его пассажиров (мужчина и женщина). Кроме этого, в аварии пострадали пассажир Honda, а также водитель Nissan и двое его пассажиров. -0-