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РИА Новости

В Apple прокомментировали обозначение Крыма в своих сервисах

06:03 30.11.2019 (обновлено: 14:38 30.11.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМагазин Apple Store на 5-й авеню в Нью-Йорке
Магазин Apple Store на 5-й авеню в Нью-Йорке
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Американская корпорация Apple не исключает, что пересмотрит политику обозначения оспариваемых границ в своих приложениях, заявила агентству Рейтер пресс-секретарь компании Труди Мюллер.
Так она прокомментировала то, что в сервисе "Погода" Крым обозначен как российская территория.
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин
29 ноября, 12:12
Климкин призвал к бойкоту Apple, обозначившей Крым российским
По словам Мюллер, это было сделано в соответствии с требованиями российского законодательства. Никаких изменений в карты за пределами России Apple не вносила.
"Мы рассматриваем международное право, так же как и соответствующее законодательство США и других стран, прежде чем принять решение относительно указаний на наших картах, и вносим изменения по требованию закона. Мы более тщательно проанализируем, как отображаются спорные границы в наших сервисах, и в результате можем внести изменения в будущем", — цитирует агентство пресс-секретаря.
Раньше в приложении "Погода" государственная принадлежность крымских городов не указывалась. Но на этой неделе глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что Apple устранила ошибку и Крым теперь отображается как российская территория.
Решение корпорации вызвало волну возмущения на Украине. Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что это причиняет боль, какую Apple могла бы чувствовать, если бы конкуренты украли ее разработки, а его предшественник на посту главы МИД Павел Климкин призвал к бойкоту американской компании. Украинское посольство в США потребовало от руководства Apple исправить обозначение Крыма, а так называемое представительство украинского президента в Крыму отправило в компанию запрос.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Москва неоднократно заявляла, что они приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Логотип компании Apple в Нью-Йорке
29 ноября, 16:36Акценты
Apple раздора. Крым наделал шума в соцсетяхУкраина должна отказаться от iPhone – компания Apple решила писать в приложении "Погода" для российских пользователей, что Крым – это РФ. Так что заморский гаджет в Киеве предлагают наказать.
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AppleКрымРоссияВ мире
Популярные комментарии
Кому считает что Крым не российский не надо скачивать приложения на русском языке, качайте на украинском.
30 ноября, 07:42
АСАндрей Ст
152260009
да подарите уже Украинским политикам глобус,на котором большими буквами на украинском языке(можно и на английском) написано Украина.....
30 ноября, 08:42
Михаил ......
35460003
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