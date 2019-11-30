В Apple прокомментировали обозначение Крыма в своих сервисах

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Американская корпорация Американская корпорация Apple не исключает, что пересмотрит политику обозначения оспариваемых границ в своих приложениях, заявила агентству Рейтер пресс-секретарь компании Труди Мюллер.

Так она прокомментировала то, что в сервисе "Погода" Крым обозначен как российская территория.

По словам Мюллер, это было сделано в соответствии с требованиями российского законодательства. Никаких изменений в карты за пределами России Apple не вносила.

"Мы рассматриваем международное право, так же как и соответствующее законодательство США и других стран, прежде чем принять решение относительно указаний на наших картах, и вносим изменения по требованию закона. Мы более тщательно проанализируем, как отображаются спорные границы в наших сервисах, и в результате можем внести изменения в будущем", — цитирует агентство пресс-секретаря.

Раньше в приложении "Погода" государственная принадлежность крымских городов не указывалась. Но на этой неделе глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что Apple устранила ошибку и Крым теперь отображается как российская территория.

Решение корпорации вызвало волну возмущения на Украине. Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что это причиняет боль, какую Apple могла бы чувствовать, если бы конкуренты украли ее разработки, а его предшественник на посту главы МИД Павел Климкин призвал к бойкоту американской компании. Украинское посольство в США потребовало от руководства Apple исправить обозначение Крыма, а так называемое представительство украинского президента в Крыму отправило в компанию запрос.