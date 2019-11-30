Эксперты объяснили, почему нельзя содержать дома диких животных

ЛОНДОН, 30 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Дикое животное, превращенное в Дикое животное, превращенное в домашнего питомца , всегда будет страдать, заявили РИА Новости в интервью, приуроченном к Дню домашних животных, представители двух крупных международных благотворительных организаций.

"Те, кто пытается содержать диких животных в качестве домашних, никогда не смогут полностью воспроизвести их среду обитания – так, чтобы удовлетворить физические и психологические потребности животных. Качество жизни этих диких животных будет неизбежно подорвано, изменения в поведении станут реакцией на скуку и страх, это негативно скажется на здоровье", - сказал Алан Найт, глава благотворительной организации International Animal Rescue (IAR), вызволяющей из неволи и оказывающей помощь пострадавшим от рук человека диким животным.

По словам менеджера кампаний британского подразделения организации по защите животных World Animal Protection Питера Кемпла Харди, важно осознавать отличия диких зверей от домашних: "Есть фундаментальные различия между содержанием дикого животного дома и содержанием кошки или собаки. Эти животные прошли процесс одомашнивания, который длился тысячи лет, меняя их поведение и внешний вид на генетическом уровне для того, чтобы они могли жить рядом с людьми. Экзотические животные сохраняют свои дикие черты, адаптированные к естественной среде обитания, и имеют сложные социальные, поведенческие и относящиеся ко внешней среде потребности, которые нелегко обеспечить в неволе".

Найт, свою очередь, пояснил, о каких именно потребностях может идти речь: "Животные, которые в природе привыкли жить в социуме, часто содержатся в одиночестве, другие животные, которые в природе преодолевают значительные расстояния в поисках пищи или партнера, содержатся в местах, где у них нет вовсе или недостаточно места для физической активности. Как бы ни старался владелец обеспечить животное подходящим кормом, он неизбежно упустит что-то из природного "меню" животного. Поэтому содержание диких животных в качестве экзотических домашних – это изначально жестокость, и, если честно, в наше время и в нашем веке это просто не должно разрешаться".

"Вне зависимости от того, насколько хозяева любят их, неволя ставит психологическое и физиологическое здоровье дикого животного под угрозу. К сожалению, и в случае выращивания в неволе, и при отлове в дикой природе торговля экзотическими животными вызывает также серьезные вопросы относительно того, как эти животные оказываются на рынке. Мы призываем любителей животных, подумывающих о приобретении экзотического животного, подумать еще раз. Они дикие животные, не домашние", - подчеркнул, в свою очередь, менеджер World Animal Protection.

По словам Найта, большинство пойманных диких животных, которых везут в другие страны на продажу в качестве домашних питомцев, погибает в дороге.