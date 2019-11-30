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РИА Новости

Эксперты объяснили, почему нельзя содержать дома диких животных

05:43 30.11.2019
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CC0 / Public Domain/AussieLegend / Оливковый питон
Оливковый питон
CC0 / Public Domain/AussieLegend /
ЛОНДОН, 30 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Дикое животное, превращенное в домашнего питомца, всегда будет страдать, заявили РИА Новости в интервью, приуроченном к Дню домашних животных, представители двух крупных международных благотворительных организаций.
"Те, кто пытается содержать диких животных в качестве домашних, никогда не смогут полностью воспроизвести их среду обитания – так, чтобы удовлетворить физические и психологические потребности животных. Качество жизни этих диких животных будет неизбежно подорвано, изменения в поведении станут реакцией на скуку и страх, это негативно скажется на здоровье", - сказал Алан Найт, глава благотворительной организации International Animal Rescue (IAR), вызволяющей из неволи и оказывающей помощь пострадавшим от рук человека диким животным.
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По словам менеджера кампаний британского подразделения организации по защите животных World Animal Protection Питера Кемпла Харди, важно осознавать отличия диких зверей от домашних: "Есть фундаментальные различия между содержанием дикого животного дома и содержанием кошки или собаки. Эти животные прошли процесс одомашнивания, который длился тысячи лет, меняя их поведение и внешний вид на генетическом уровне для того, чтобы они могли жить рядом с людьми. Экзотические животные сохраняют свои дикие черты, адаптированные к естественной среде обитания, и имеют сложные социальные, поведенческие и относящиеся ко внешней среде потребности, которые нелегко обеспечить в неволе".
Найт, свою очередь, пояснил, о каких именно потребностях может идти речь: "Животные, которые в природе привыкли жить в социуме, часто содержатся в одиночестве, другие животные, которые в природе преодолевают значительные расстояния в поисках пищи или партнера, содержатся в местах, где у них нет вовсе или недостаточно места для физической активности. Как бы ни старался владелец обеспечить животное подходящим кормом, он неизбежно упустит что-то из природного "меню" животного. Поэтому содержание диких животных в качестве экзотических домашних – это изначально жестокость, и, если честно, в наше время и в нашем веке это просто не должно разрешаться".
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"Вне зависимости от того, насколько хозяева любят их, неволя ставит психологическое и физиологическое здоровье дикого животного под угрозу. К сожалению, и в случае выращивания в неволе, и при отлове в дикой природе торговля экзотическими животными вызывает также серьезные вопросы относительно того, как эти животные оказываются на рынке. Мы призываем любителей животных, подумывающих о приобретении экзотического животного, подумать еще раз. Они дикие животные, не домашние", - подчеркнул, в свою очередь, менеджер World Animal Protection.
По словам Найта, большинство пойманных диких животных, которых везут в другие страны на продажу в качестве домашних питомцев, погибает в дороге.
"Это шокирующий факт – то, что в Британии до сих пор разрешено продавать диких животных, пойманных в других странах мира, для содержания в качестве домашних питомцев. Большинство пойманных диких животных умирают от стресса и болезней после того, как их забирают из естественной для них среды обитания и везут на большие расстояния в условиях, полностью чуждых для них. Отлов диких животных для последующей продажи их в качестве домашних является второй главной причиной сокращения численности популяций многих видов после уничтожения их среды обитания", - отметил глава IAR.
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домашние животныеВеликобританияОбщество
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