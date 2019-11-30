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РИА Новости

Еще пять человек погибли во втором ДТП на востоке Красноярского края

05:43 30.11.2019 (обновлено: 10:52 30.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковИнспектор ГИБДД
Инспектор ГИБДД
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
КРАСНОЯРСК, 30 ноя - РИА Новости. Еще пять человек погибли во втором за несколько часов ДТП в Уярском районе Красноярского края, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы регионального главка МВД Владимир Юрченко.
По его словам, ДТП произошло недалеко от того места, где несколько часов назад случилась дорожная авария и погибли три человека. Ранее в региональном МВД сообщили, что в результате первого ДТП погибли водитель Honda и двое его пассажиров, четыре человека пострадали.
"По предварительным данным, столкнулись легковой и грузовой автомобили. В легковом находилось пять человек, из них трое несовершеннолетние. Все пятеро погибли", - сказал собеседник агентства.
На место из главка выехала спецгруппа следователей, которая занимается расследованием дорожных происшествий, и эксперты. Выясняются все обстоятельства и устанавливаются личности погибших.
Инспектор ГИБДД
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