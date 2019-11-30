Три человека погибли в ДТП на востоке Красноярского края

"Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Уярском районе … В результате ДТП погибли водитель "Хонды" и двое его пассажиров (мужчина и женщина). Кроме этого, в аварии пострадали пассажир "Хонды", а также водитель "Ниссана" и двое его пассажиров", - говорится в сообщении.