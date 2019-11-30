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РИА Новости

Три человека погибли в ДТП на востоке Красноярского края

05:32 30.11.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобили полиции
Автомобили полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 30 ноя - РИА Новости. Три человека погибли в ДТП в Уярском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
"Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Уярском районе … В результате ДТП погибли водитель "Хонды" и двое его пассажиров (мужчина и женщина). Кроме этого, в аварии пострадали пассажир "Хонды", а также водитель "Ниссана" и двое его пассажиров", - говорится в сообщении.
По предварительным данным ведомства, ночью в субботу на 932 километре трассы Р-255 "Сибирь" водитель Honda, выезжая с заправки, не предоставил преимущество движения автомобилю Nissan. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия, работает следственно-оперативная группа.
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