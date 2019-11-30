Китайское СМИ предупредило о "затаившейся" ядерной державе

Автор статьи ссылается на источники, согласно которым под предлогом развития гражданских атомных электростанций Японии удалось заполучить большое количество ядерного топлива. Его хватит, чтобы произвести шесть тысяч ядерных бомб.
23 ноября, 07:28Россия передала Японии список озабоченностей из-за альянса с США
Издание подчеркивает, что на протяжении нескольких десятилетий развитие Японии сдерживалось США. При этом страна воспользовалась поддержкой западного союзника и превратилась в мощную экономическую державу. Теперь же Япония хочет играть более активную роль на международной арене.
Отмечается, что по боеспособности Япония входит в первую десятку стран мира и ее технологический уровень нельзя недооценивать. Несмотря на то что стране не разрешено разрабатывать ядерное оружие, она занимает лидирующие позиции в мире по применению ядерных технологий.
По мнению автора, в случае начала боевых действий Япония сможет быстро создать ядерное оружие с помощью имеющегося у нее ядерного материала.
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29 августа 2016, 10:00Ядерное оружие: в каких странах и сколькоМеждународный день действий против ядерных испытаний отмечается 29 августа. В этот день 25 лет назад указом президента Казахстана был закрыт Семипалатинский полигон, что стало началом процесса отказа страны от одного из крупнейших в мире арсеналов ядерного оружия. Какие страны и в каком количестве располагают ядерным оружием - в инфографике Ria.ru.