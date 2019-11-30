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РИА Новости

Китайское СМИ предупредило о "затаившейся" ядерной державе

05:33 30.11.2019 (обновлено: 14:30 30.11.2019)
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© AP Photo / Koji SasaharaЦветение сакуры в храме Ясукуни в Токио. 21 марта 2016
Цветение сакуры в храме Ясукуни в Токио. 21 марта 2016
© AP Photo / Koji Sasahara
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Китайское издание Sohu называет Японию настоящей ядерной державой и призывает соседние с ней страны, включая Россию, быть бдительными.
Автор статьи ссылается на источники, согласно которым под предлогом развития гражданских атомных электростанций Японии удалось заполучить большое количество ядерного топлива. Его хватит, чтобы произвести шесть тысяч ядерных бомб.
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Издание подчеркивает, что на протяжении нескольких десятилетий развитие Японии сдерживалось США. При этом страна воспользовалась поддержкой западного союзника и превратилась в мощную экономическую державу. Теперь же Япония хочет играть более активную роль на международной арене.
Отмечается, что по боеспособности Япония входит в первую десятку стран мира и ее технологический уровень нельзя недооценивать. Несмотря на то что стране не разрешено разрабатывать ядерное оружие, она занимает лидирующие позиции в мире по применению ядерных технологий.
По мнению автора, в случае начала боевых действий Япония сможет быстро создать ядерное оружие с помощью имеющегося у нее ядерного материала.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ.
Ядерное вооружение мира
29 августа 2016, 10:00
Ядерное оружие: в каких странах и сколькоМеждународный день действий против ядерных испытаний отмечается 29 августа. В этот день 25 лет назад указом президента Казахстана был закрыт Семипалатинский полигон, что стало началом процесса отказа страны от одного из крупнейших в мире арсеналов ядерного оружия. Какие страны и в каком количестве располагают ядерным оружием - в инфографике Ria.ru.
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ЯпонияРоссияСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Надо быть ненормальным чтобы подвергать свой остров полнейшему уничтожению! Они даже харакири не успеют сделать себе, как будут стёрты (смыты) с лица Земли!
30 ноября, 09:06
Вячеслав Кадяйкин
113300215
Ты чего это, царская морда, самозванец, казенными землями разбрасываешься?
30 ноября, 07:57
Геннадий Григорович
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