Китайское СМИ предупредило о "затаившейся" ядерной державе

Ядерное оружие: в каких странах и сколько Международный день действий против ядерных испытаний отмечается 29 августа. В этот день 25 лет назад указом президента Казахстана был закрыт Семипалатинский полигон, что стало началом процесса отказа страны от одного из крупнейших в мире арсеналов ядерного оружия. Какие страны и в каком количестве располагают ядерным оружием - в инфографике Ria.ru.