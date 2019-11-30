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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-30T09:54+0300
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РИА Новости

Российская военная полиция освоила новый маршрут на севере Сирии

05:13 30.11.2019 (обновлено: 09:54 30.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкБронеавтомобили патрульной службы военной полиции России на берегу реки Евфрат в Сирии
Бронеавтомобили патрульной службы военной полиции России на берегу реки Евфрат в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
КОБАНИ (Сирия), 30 ноя — РИА Новости. Российская военная полиция провела патрулирование по новому маршруту близ города Кобани на севере Сирии, передает корреспондент РИА Новости.
Путь по маршруту в 120 километров занял четыре часа. Из-за того что маршрут новый, российские военные уделяют безопасности особое внимание. На местности уже отработали разведчики, а затем — саперы, пулеметчики осматривают окрестности из люков "Тигров".
Патруль военной полиции РФ в районе Кобани на сирийско-турецкой границе
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Первая контрольная точка на пути следования колонны — старый завод сельхозтехники. Здесь еще ничего не ремонтировали: стены зданий изрешечены осколками, на земле валяются детали двигателей. Внутри здания — три сгоревших танка правительственной армии, которые вели здесь бой с террористами.
В самом Кобани проявления мирной жизни попадаются все чаще. Открываются торговые лавки, положили новый асфальт.
Жительница города Людмила Антоненко родом с Украины. Еще в студенчестве она познакомилась в Одессе с сирийцем, вышла за него замуж и вот уже семь лет живет здесь. По ее словам, на Россию местные жители возлагают большие надежды.
"Горожане надеются на защиту со стороны российских войск. Если они видят машины российского патруля, они радуются, они знают, что защищены", — сказала Антоненко журналистам, добавив, что очень надеется на то, что скоро все наладится, и настанет мир.
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Двадцать второго октября Россия и Турция подписали меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов. В частности, он предусматривает ввод на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской погранслужбы. Они должны содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, а также проводить совместное патрулирование.
Позже глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил о досрочном отводе курдов из зоны безопасности. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.
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