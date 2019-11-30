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РИА Новости

Полиция установила личность нападавшего на Лондонском мосту

05:09 30.11.2019 (обновлено: 15:35 30.11.2019)
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© REUTERS / Peter NichollsПолицейские в районе Лондонского моста. 29 ноября 2019
Полицейские в районе Лондонского моста. 29 ноября 2019
© REUTERS / Peter Nicholls
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Личность нападавшего на Лондонском мосту установлена, сообщается на официальном сайте полиции.
В пятницу днем после нападения на Лондонском мосту два человека скончались от ножевых ранений, еще трое пострадали. Подозреваемого ликвидировала полиция, которая рассматривает инцидент как связанный с терроризмом.

"Сейчас мы можем официально подтвердить личность подозреваемого, которым является 28-летний Усман Хан (10.03.1991), проживавший в графстве Стаффордшир", — заявил помощник комиссара Нейл Басу, слова которого приводит ведомство.

Полиция устанавливает адрес злоумышленника в Стаффордшире.
Басу подтвердил, что нападавший был давно известен правоохранительным службам. В 2012 году его осудили за участие в террористической деятельности, из-под стражи под расписку его освободили в декабре 2018-го.
© AFP 2019 / West Midlands PoliceУсман Хан, подозреваемый в нападении на Лондонском мосту
Усман Хан, подозреваемый в нападении на Лондонском мосту
© AFP 2019 / West Midlands Police
Усман Хан, подозреваемый в нападении на Лондонском мосту
Представитель полиции сообщил, что правоохранители не разыскивают других подозреваемых по данному делу, однако проверяют возможность причастности других лиц к подготовке нападения.
Нападение с ножом в центре на торговой улице в центре Гааги. 29 ноября 2019
29 ноября, 22:46
В Гааге неизвестный с ножом напал на прохожих
11868125117
Обсудить 23
Инцидент у Лондонского мостаВеликобританияЛондонВ мире
Популярные комментарии
В 2012-м году осудили за терроризм, в 2018-м отпустили под расписку (!), и даже не отправили на родину. Вот что бы я смог сказать британцам? Вас убивают ваши собственные бородатые питомцы (с), и вы это заслужили сами.
30 ноября, 07:36
Сергей Шмель
4120011
Не удивлюсь, если он и в "Белых касках" служил. Сами же их и взрастили. Но обратка прилетела, как всегда бывает!
30 ноября, 07:47
Геннадий Григорович
1900001
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