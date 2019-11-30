Полиция установила личность нападавшего на Лондонском мосту

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Личность нападавшего на Лондонском мосту установлена, сообщается на официальном сайте полиции.
В пятницу днем после нападения на Лондонском мосту два человека скончались от ножевых ранений, еще трое пострадали. Подозреваемого ликвидировала полиция, которая рассматривает инцидент как связанный с терроризмом.
"Сейчас мы можем официально подтвердить личность подозреваемого, которым является 28-летний Усман Хан (10.03.1991), проживавший в графстве Стаффордшир", — заявил помощник комиссара Нейл Басу, слова которого приводит ведомство.
Полиция устанавливает адрес злоумышленника в Стаффордшире.
Басу подтвердил, что нападавший был давно известен правоохранительным службам. В 2012 году его осудили за участие в террористической деятельности, из-под стражи под расписку его освободили в декабре 2018-го.
Усман Хан, подозреваемый в нападении на Лондонском мосту
Представитель полиции сообщил, что правоохранители не разыскивают других подозреваемых по данному делу, однако проверяют возможность причастности других лиц к подготовке нападения.
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