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РИА Новости

В Росатоме рассказали, как Курчатов однажды разыграл коллег

04:55 30.11.2019
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкИгорь Васильевич Курчатов в рабочем кабинете
Игорь Васильевич Курчатов в рабочем кабинете
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Легендарный научный руководитель советского атомного проекта академик Игорь Курчатов, обожавший шутки, как-то раз разыграл своих соратников с помощью пробок от бутылок из-под шампанского, об этом рассказывается в новом разделе на портале "История Росатома".
К 75-летию отечественной атомной отрасли, которое будет отмечаться в августе 2020 года, госкорпорация "Росатом" публикует архивные материалы, посвященные ее истории. Сейчас Росатом открыл раздел с описанием необычных и даже забавных историй из летописи советской и российской атомной промышленности. Несколько таких эпизодов связаны с Курчатовым. Как вспоминали люди, близко знавшие Курчатова, он любил шуткой снять напряжение людей, занятых тяжелой работой.
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"Однажды в Академии наук сильно затянулось заседание, дело близилось к ночи. Игорь Васильевич, раздосадованный говорливостью академиков, вышел в "предбанник" и попросил своего охранника: "Слушай, Митяй, сгоняй–ка в буфет и набери побольше пробок от шампанского". Охранник удивился, но принес пару пригоршней. Курчатов проскользнул в раздевалку и рассовал пробки по карманам пальто академиков: "Пусть жены заподозрят, чем их мужья по ночам занимаются!", - пишет Росатом. Правда, о реакции супруг ученых не сообщалось.
Еще одна история связана с результатами измерения времени жизни нейтрона - элементарной частицы, ключевой для атомной физики. "Причем у наших испытателей время жизни нейтрона оказывалось больше, чем в аналогичных экспериментах зарубежных ученых. Когда стали спорить, в чем причина расхождений, Курчатов улыбнулся, погладил бороду и иронически заметил: "Очевидно, советский нейтрон крепше!", - дополняет Росатом.
Игорь Курчатов (1903-1960) – академик, трижды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Сталинских премий СССР. Научный руководитель атомного проекта СССР, один из основоположников использования ядерной энергии в мирных целях.
Академик Игорь Курчатов
12 января 2013, 09:30
Биография Игоря Курчатова12 января 2013 года исполняется 110 лет со дня рождения основателя Института атомной энергии академика Игоря Васильевича Курчатова.
Под его руководством в 1943 году была создана Лаборатория №2 (в 1949 году переименована в Лабораторию измерительных приборов Академии наук, в 1956 году – в Институт атомной энергии, сейчас – Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт"). Также под научным руководством Курчатова был разработан, создан и пущен в 1946 году первый в Евразии ядерный реактор Ф-1, а в 1948 году – пущен первый в стране промышленный ядерный реактор для наработки оружейного плутония. Курчатов руководил испытаниями первых советских ядерных и термоядерных зарядов.
Также под научным руководством Курчатова состоялся пуск первой в мире атомной электростанции в Обнинске. В 1958 году в Институте атомной энергии построена первая в мире экспериментальная установка для управляемых термоядерных реакций, которая получила название "токамак". На основе опыта создания таких установок сегодня сооружается международный экспериментальный термоядерный реактор ИТЭР.
Испытания первой советской атомной бомбы 29 августа 1949
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Первая атомная: как новое оружие изменило судьбу СССР и всего мира
В конце 1950-х годов были сданы в опытную эксплуатацию первая отечественная подводная лодка "Ленинский комсомол" и первый в мире атомный ледокол "Ленин". Курчатов инициировал строительство исследовательских реакторов и ускорителей высоких энергий в различных научных организациях СССР, создание нескольких научных центров и вузов мирового класса (московских физико-технического и инженерно-физического институтов).
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Игорь КурчатовРосатомРоссияОбщество
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