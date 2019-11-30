В Росатоме рассказали, как Курчатов однажды разыграл коллег

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Легендарный научный руководитель советского атомного проекта академик Легендарный научный руководитель советского атомного проекта академик Игорь Курчатов , обожавший шутки, как-то раз разыграл своих соратников с помощью пробок от бутылок из-под шампанского, об этом рассказывается в новом разделе на портале "История Росатома".

К 75-летию отечественной атомной отрасли, которое будет отмечаться в августе 2020 года, госкорпорация "Росатом" публикует архивные материалы, посвященные ее истории. Сейчас Росатом открыл раздел с описанием необычных и даже забавных историй из летописи советской и российской атомной промышленности. Несколько таких эпизодов связаны с Курчатовым. Как вспоминали люди, близко знавшие Курчатова, он любил шуткой снять напряжение людей, занятых тяжелой работой.

"Однажды в Академии наук сильно затянулось заседание, дело близилось к ночи. Игорь Васильевич, раздосадованный говорливостью академиков, вышел в "предбанник" и попросил своего охранника: "Слушай, Митяй, сгоняй–ка в буфет и набери побольше пробок от шампанского". Охранник удивился, но принес пару пригоршней. Курчатов проскользнул в раздевалку и рассовал пробки по карманам пальто академиков: "Пусть жены заподозрят, чем их мужья по ночам занимаются!", - пишет Росатом. Правда, о реакции супруг ученых не сообщалось.

Еще одна история связана с результатами измерения времени жизни нейтрона - элементарной частицы, ключевой для атомной физики. "Причем у наших испытателей время жизни нейтрона оказывалось больше, чем в аналогичных экспериментах зарубежных ученых. Когда стали спорить, в чем причина расхождений, Курчатов улыбнулся, погладил бороду и иронически заметил: "Очевидно, советский нейтрон крепше!", - дополняет Росатом.

Игорь Курчатов (1903-1960) – академик, трижды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Сталинских премий СССР. Научный руководитель атомного проекта СССР, один из основоположников использования ядерной энергии в мирных целях.

Под его руководством в 1943 году была создана Лаборатория №2 (в 1949 году переименована в Лабораторию измерительных приборов Академии наук, в 1956 году – в Институт атомной энергии, сейчас – Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт"). Также под научным руководством Курчатова был разработан, создан и пущен в 1946 году первый в Евразии ядерный реактор Ф-1, а в 1948 году – пущен первый в стране промышленный ядерный реактор для наработки оружейного плутония. Курчатов руководил испытаниями первых советских ядерных и термоядерных зарядов.

Также под научным руководством Курчатова состоялся пуск первой в мире атомной электростанции в Обнинске. В 1958 году в Институте атомной энергии построена первая в мире экспериментальная установка для управляемых термоядерных реакций, которая получила название "токамак". На основе опыта создания таких установок сегодня сооружается международный экспериментальный термоядерный реактор ИТЭР.