Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-30T04:50+0300
https://ria.ru/20191130/1561771334.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/36789/74/367897455_0:37:720:442_1036x0_80_0_0_5b3f525b3130769987926b5ccd970247.jpg
РИА Новости

Лишившийся рук при взрыве работник "Дома-2" добился пожизненных выплат

04:50 30.11.2019
239592
© РИА НовостиТерритория Дом-2
Территория Дом-2
© РИА Новости
Территория Дом-2. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Потерявший обе руки при взрыве на площадке "Дома-2" молодой человек получил пожизненные выплаты, сообщает телеканал "360".
В начале 2012 года на съемочной площадке шоу "Дом-2" прогремел взрыв, в результате которого пострадал 23-летний работник передачи Владимир Шахов. В результате инцидента он остался инвалидом.
Отмечается, что в пятницу Тверской суд Москвы вынес вердикт о компенсации пережившему взрыв мужчине.
Как рассказал сам Шахов в комментарии телеканалу, взрыв произошел, когда он попытался открыть флягу, которую нашел в шкафу в бытовке. Мужчина добавил, что после инцидента ему "было не до исков", поскольку ему было необходимо смириться со своим состоянием. Кроме того, взрывом ему выбило все передние зубы, однако директор фирмы на которой он работал, оплатил установку имплантов.
Уборка кукурузы в Краснодарском крае
29 сентября, 20:56
Женщина, попавшая под комбайн в Новой Москве, осталась без руки и ноги
"Я работал там с августа по тот самый несчастный случай, и считал это временной работой. Поэтому и не нес трудовую книжку. Я там просто работал, где платили деньги. Без документов. Из-за этого суд долго не мог установить факт трудовых отношений", — сказал Шахов.
Он признался, что пока не может устроиться на работу и живет на пенсию по инвалидности. Он заявил, что доволен постановлением суда, однако до сих пор не знает, сколько будут составлять ежемесячные выплаты.
3463354715180
Обсудить 5
Взрыв на территории, где снимается "Дом-2"Шоу-бизнесРоссияОбщество
Популярные комментарии
Нда. Без рук конечно, это беда. Но остальным с Дома2 ещё хуже. Они там без мозгов. Причём все.
30 ноября, 14:14
Никита Ермаков
4830011
Рекомендуем
Здание посольства РФ в Эстонии
Эстония стирает Россию с карты мира. Как это у нее получается
Украинского эксперта выгнали с шоу канала Россия 1 за антисемитизм
Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях
Милана Рахманова и Антон Токарев. Survivor - Поединки - Голос - Сезон 8
Сергей Шнуров выгнал самую сильную участницу шоу "Голос"
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин перед началом совещания президента РФ с постоянными членами Совета безопасности РФ. 1 ноября 2019
Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины
Мара Багдасарян
Мара Багдасарян решила обратиться к Путину из-за "беспредела"
Сотрудник полиции
СМИ сообщили детали дела о самоубийстве сотрудницы МВД в Сочи
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский изменил воинские звания на Украине под стандарты НАТО
Строительство газопровода Турецкий поток
Эрдоган озвучил дату запуска "Турецкого потока"
Завершение реконструкции шпиля здания МИД РФ
МИД объяснил инцидент с чешской делегацией в аэропорту Москвы
Губы дьявола
Косметолог оценила тренд на "губы дьявола"
Газораспределительная станция ОАО Газпром
Глава Минэнерго прокомментировал идею Украины отдать долг газом
Банковская карта международной платежной системы MasterCard
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Немецкая певица Каролина Катарина Мюллер (C. C. Catch)
C. C. Catch восхитил поступок иркутского школьника, спасшего девочку
Усталая девушка в офисе
Ученые выяснили причину хронической усталости
Кадр из фильма Фантастическая четверка
В "Фантастической четверке" появится самый мощный супергерой Marvel
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:54Вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер
02:42В ЕС расследуют методы Google по сбору данных
02:22"Грязный хлев": блогер оценил украинский поезд "Интерсити"
01:38Ди Каприо отверг обвинения в финансировании поджогов в Амазонии
01:30Кравчук дал Зеленскому совет перед встречей с Путиным
01:27В Мордовии заступает на боевое дежурство первая загоризонтная РЛС
01:18Мальтийского бизнесмена обвинили в соучастии в убийстве журналистки
01:15Одним из погибших у Лондонского моста стал выпускник Кембриджа
01:11Пошлина на экспорт нефти из России с 1 декабря повышается на $2,2
01:08В Балашихе потушили пожар в старинном храме
01:05Эксперты назвали информирование подростков о СПИДе главной задачей
01:01В Риге зажгли сотни свечей в память об убитых нацистами в годы войны
00:49В РПЦ обеспокоены развитием индустрии абортов
00:42МИД Греции осудил "военную риторику" Эрдогана
00:32Стало известно, как прохожие остановили лондонского злоумышленника
00:28За незаконную продажу трех жизненно важных препаратов ввели наказание
00:21На границе Сирии с Турцией произошел взрыв, погибли турецкие военные
00:19Посольство России ответило на критику США в адрес закона об иноагентах
00:14Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана
23:55В Ярославле после хлопка газа в доме госпитализировали одного человека
Лента новостейМолния