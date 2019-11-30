Лишившийся рук при взрыве работник "Дома-2" добился пожизненных выплат

В начале 2012 года на съемочной площадке шоу "Дом-2" прогремел взрыв, в результате которого пострадал 23-летний работник передачи Владимир Шахов. В результате инцидента он остался инвалидом.
Отмечается, что в пятницу Тверской суд Москвы вынес вердикт о компенсации пережившему взрыв мужчине.
Как рассказал сам Шахов в комментарии телеканалу, взрыв произошел, когда он попытался открыть флягу, которую нашел в шкафу в бытовке. Мужчина добавил, что после инцидента ему "было не до исков", поскольку ему было необходимо смириться со своим состоянием. Кроме того, взрывом ему выбило все передние зубы, однако директор фирмы на которой он работал, оплатил установку имплантов.
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"Я работал там с августа по тот самый несчастный случай, и считал это временной работой. Поэтому и не нес трудовую книжку. Я там просто работал, где платили деньги. Без документов. Из-за этого суд долго не мог установить факт трудовых отношений", — сказал Шахов.
Он признался, что пока не может устроиться на работу и живет на пенсию по инвалидности. Он заявил, что доволен постановлением суда, однако до сих пор не знает, сколько будут составлять ежемесячные выплаты.