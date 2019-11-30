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РИА Новости

Более 350 тысяч человек обращались в больницы с травмами от животных

04:47 30.11.2019 (обновлено: 10:12 30.11.2019)
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© Fotolia / tverkhovinetsЗлая собака
Злая собака
© Fotolia / tverkhovinets
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В 2018 году более 380 тысяч человек, из которых около 100 тысяч детей до 14 лет, обратились к врачу после травм, полученных при контакте с животными, говорится в отчете Роспотребнадзора.
За 10 месяцев 2019 года от укусов, ослюнений и оцарапываний животными пострадали более 353 тысяч человек, из которых более 98 тысяч – дети до 14 лет.
После нападения более чем половине пострадавших требуется лечение с использованием антирабической вакцины от бешенства, отмечают в ведомстве. При этом около 40 тысячам человек необходимо получать дополнительно антирабический иммуноглобулин.
В Роспотребнадзоре напомнили, что бешенство не является сезонным заболеванием. Ежегодно число пострадавших от нападения животных составляет около 380 – 450 тысяч россиян.
В ведомстве посоветовали при получении повреждений от животных немедленно промыть и обработать рану, после чего обратиться в медицинские организации для получения антирабического лечения.
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