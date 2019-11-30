Более 350 тысяч человек обращались в больницы с травмами от животных

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В 2018 году более 380 тысяч человек, из которых около 100 тысяч детей до 14 лет, обратились к врачу после травм, полученных при контакте с животными, говорится в В 2018 году более 380 тысяч человек, из которых около 100 тысяч детей до 14 лет, обратились к врачу после травм, полученных при контакте с животными, говорится в отчете Роспотребнадзора.

За 10 месяцев 2019 года от укусов, ослюнений и оцарапываний животными пострадали более 353 тысяч человек, из которых более 98 тысяч – дети до 14 лет.

После нападения более чем половине пострадавших требуется лечение с использованием антирабической вакцины от бешенства, отмечают в ведомстве. При этом около 40 тысячам человек необходимо получать дополнительно антирабический иммуноглобулин.

Роспотребнадзоре напомнили, что бешенство не является сезонным заболеванием. Ежегодно число пострадавших от нападения животных составляет около 380 – 450 тысяч россиян.