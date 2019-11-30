Росатом рассказал о вкладе Ельцина в постройку блока АЭС на Урале

К 75-летию отечественной атомной отрасли, которое будет отмечаться в августе 2020 года, госкорпорация "Росатом" публикует архивные материалы, посвященные ее истории. Сейчас Росатом открыл раздел с описанием необычных и даже забавных историй из летописи советской и российской атомной промышленности. Одна из них посвящена сооружению на Белоярской АЭС энергоблока №3 с реактором на быстрых нейтронах БН-600.

В какой-то момент проект затормозился на стадии строительно-монтажных работ. "Руководители стройки обратились за помощью к первому секретарю Свердловского обкома КПСС, а им тогда был Ельцин. Он внимательно выслушал атомщиков и тут же отдал необходимые распоряжения", - пишет Росатом.

"Работа закипела, но тут выяснилось, что на стройке не хватает подсобных рабочих. Тогда Ельцин мобилизовал колхозников и послал их на объект. Ядерщики были сражены. "Нас из года в год гоняют в колхозы", - говорили они, - "наконец–то и колхозники пришли к нам на помощь!", - рассказывает Росатом.

Борис Ельцин (1931-2007) в 1976-1985 годах занимал пост первого секретаря Свердловского обкома КПСС. 12 июня 1991 года всенародным голосованием Ельцина избрали первым президентом России, в июле 1996 года он был переизбран главой государства на второй срок. 31 декабря 1999 года Ельцин подписал указ о своей отставке.