Белый дом подтвердил встречу Трампа с представителями СБ ООН 5 декабря

Ранее источники РИА Новости в СБ сообщали о том, что в планах представителей Совбеза посетить Белый дом, также ожидается, что будет встреча с Трампом.

"Президент Дональд Трамп примет постоянных представителей Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в Белом доме 5 декабря 2019 года", - говорится в сообщении Белого дома.

Этот визит совпадет с вступлением Соединенных Штатов в статус страны-председателя Совета Безопасности в декабре, уточнила администрация.