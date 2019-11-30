Белый дом подтвердил встречу Трампа с представителями СБ ООН 5 декабря

ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Администрация США в пятницу подтвердила, что президент Дональд Трамп примет у себя в Белом доме постоянных представителей стран-членов Совета Безопасности ООН.
Ранее источники РИА Новости в СБ сообщали о том, что в планах представителей Совбеза посетить Белый дом, также ожидается, что будет встреча с Трампом.
"Президент Дональд Трамп примет постоянных представителей Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в Белом доме 5 декабря 2019 года", - говорится в сообщении Белого дома.
Этот визит совпадет с вступлением Соединенных Штатов в статус страны-председателя Совета Безопасности в декабре, уточнила администрация.
"Президент Трамп уделит особое внимание этим обязательствам Соединенных Штатов в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций и будет призывать постоянных представителей работать вместе, чтобы противостоять вызовам международному миру и безопасности", - резюмирует Белый дом.
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