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РИА Новости

"Росатом" рассказал, как Берия отреагировал на кражу плаща на заводе

04:07 30.11.2019 (обновлено: 13:49 30.11.2019)
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© РИА Новости / РИА НовостиЛаврентий Берия (1899-1953), первый секретарь ЦК КП(б) Грузии, впоследствии народный комиссар внутренних дел СССР с 1938 по 1945 год
Лаврентий Берия (1899-1953), первый секретарь ЦК КП(б) Грузии, впоследствии народный комиссар внутренних дел СССР с 1938 по 1945 год
© РИА Новости / РИА Новости
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Куратор советского атомного проекта Лаврентий Берия в конце 1940-х годов, после того как с ним произошла череда неприятных событий на первом отечественном предприятии по получению оружейного плутония, вопреки ожиданиям, никого не наказал, а наоборот, распорядился улучшить материально-бытовые условия на объекте, об этом рассказано в новом разделе на портале "История "Росатома".
К 75-летию отечественной атомной отрасли, которое будет отмечаться в августе 2020 года, госкорпорация "Росатом" публикует архивные материалы, посвященные ее истории. Сейчас "Росатом" открыл раздел с описанием необычных историй из летописи советской и российской атомной промышленности.
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В 1949 году Лаврентий Берия на Южном Урале посещал комбинат № 817 — под этим условным названием скрывалось первое советское предприятие по производству оружейного плутония, в то время фактически бывшее самым важным промышленным объектом в СССР (сейчас это "Производственное объединение "Маяк" "Росатома" в городе Озерске Челябинской области).
Там куратора атомного проекта поджидала череда неприятностей — сначала его сильно растрясло на плохой дороге по пути на комбинат. Затем, во время ночевки, под Берией рухнула кровать. А потом заключенные, работавшие на строительстве комбината, украли у высокого гостя кожаный плащ. Но, вопреки ожиданиям, никаких репрессий со стороны Берии не последовало. "Вернувшись в Москву, он велел обеспечить работникам объекта усиленное питание и послал туда новую мебель", — пишет Росатом.
Детали того "одежного" ЧП приведены в воспоминаниях бывшей сотрудницы комбината № 817 Нинели Эпатовой, ранее опубликованных в разделе "Живая история" электронной библиотеки "Росатома". "Берия тогда был совсем не таким, каким его сегодня изображают. Весь замученный, не выспавшийся, с красными глазами, с мешками под глазами, в задрипанном плаще, не очень богатом. Работа, работа, работа. На нас, красавиц, даже не глядел", — вспоминала Эпатова.
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Лаврентий Берия, убийца-реформатор"Второе я Сталина", Берия был арестован 60 лет назад, и отношение к нему в обществе по-прежнему не имеет полутонов, подчеркивает Дмитрий Косырев.
Кража плаща случилась, когда на Базе-10 (будущий Озерск) открывали первый деревянный театр, вспоминала Эпатова. На мероприятие приехали руководство и работники комбината, расконвоированные заключенные, а главной персоной был Берия. "Его шофер дремлет, а задрипанный плащ Берии <...> лежит в машине. Торжества кончились, Берия возвращается к машине, а плаща нет. Подрезал кто-то. И тоже никого не посадили", — писала ветеран отрасли.
Лаврентий Берия (1899-1953) в 1938-1945 годах занимал пост народного комиссара внутренних дел СССР, в 1945-1953 годах возглавлял Специальный комитет при Совете министров СССР. Спецкомитет был управляющим органом программы по созданию советского атомного оружия.
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Лаврентий БерияРосатомРоссияОбщество
Популярные комментарии
Разная нечисть наплела о них гадости, вот и пожинает теперь народ все "прелести" капитализма и разграбление страны...
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ВпВсё помню! Дедушка.
4800004
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30 ноября, 07:25
Андрей Лебедев
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