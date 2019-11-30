СМИ: сирийская армия отразила атаку "ан-Нусры"* в провинции Идлиб

Уточняется, что в пятницу террористы "ан-Нусры" использовали танки и тяжелые транспортные средства для нападения на военные позиции сирийской армии. В результате столкновений армейскому подразделению удалось отразить атаку, а также уничтожить часть техники террористов.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.