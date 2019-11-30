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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-30T03:48+0300
https://ria.ru/20191130/1561771110.html
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РИА Новости

СМИ: сирийская армия отразила атаку "ан-Нусры"* в провинции Идлиб

03:48 30.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСирийский ополченец на позициях напротив "Джебхат-ан-Нусры" (запрещенная в РФ террористическая группировка) в пригороде Алеппо
Сирийский ополченец на позициях напротив Джебхат-ан-Нусры (запрещенная в РФ террористическая группировка) в пригороде Алеппо
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Сирийская правительственная армия в пятницу отразила атаку боевиков террористической группы "Джабхат ан-Нусра"* на свои позиции востоке провинции Идлиб, сообщает сирийское государственное агентство SANA.
Уточняется, что в пятницу террористы "ан-Нусры" использовали танки и тяжелые транспортные средства для нападения на военные позиции сирийской армии. В результате столкновений армейскому подразделению удалось отразить атаку, а также уничтожить часть техники террористов.
Сирийский город Хан-Шейхун в провинции Идлиб
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Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая группировка, запрещенная в России
4402010
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Война в СирииСирийская правительственная армияВойна в СирииДжабхат ан-НусраСирияВ мире
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