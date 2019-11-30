Исландия пригласит Путина на планируемый саммит Арктического совета

"Мы хотим провести саммит Арктического совета в Рейкъявике в следующем году, это означает, что если всё получится, то это будет встреча лидеров стран. Мы сообщили о своих намерениях всем странам Арктического совета. Надеюсь, это будет возможным, но увидим в ближайшие недели", - отметил Тордарсон.