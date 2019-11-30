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РИА Новости

Исландия пригласит Путина на планируемый саммит Арктического совета

03:08 30.11.2019
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© РИА Новости / Вера КостамоАрктическому совету исполнился 21 год
Арктическому совету исполнился 21 год
© РИА Новости / Вера Костамо
ХЕЛЬСИНКИ, 30 ноя — РИА Новости. Исландия, председательствующая в Арктическом совете до 2021 года, планирует провести саммит на уровне глав государств в 2020 году, куда уже приглашен президент России Владимир Путин, рассказал РИА Новости министр иностранных дел Исландии Гудлёйгур Тор Тордарсон.
Министр принимал участие в конференции высокого уровня "Чистый и глобальный Север", прошедшей в финской столице.

"Мы хотим провести саммит Арктического совета в Рейкъявике в следующем году, это означает, что если всё получится, то это будет встреча лидеров стран. Мы сообщили о своих намерениях всем странам Арктического совета. Надеюсь, это будет возможным, но увидим в ближайшие недели", - отметил Тордарсон.

Отвечая на вопрос о возможном приглашении Владимира Путина в Исландию, он сказал: "Конечно. Думаю, это уже сделано".
"Мы постараемся сделать её (встречу глав стран Арктического совета -  ред.) максимально успешной", - подчеркнул Тордарсон.
Исландский министр отметил, что обсуждал возможный визит российского лидера в Исландию с главой МИД России Сергеем Лавровым во время визита в Москву на этой неделе.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Исландии Гудлёйгуром Тор Тордарсоном
26 ноября, 13:10
Лавров заявил, что расширять Арктический совет не планируется
Исландия председательствует в Арктическом совете до середины 2021 года, после чего пост на два года займёт Россия.
Арктический совет был создан в 1996 году по инициативе Финляндии, изначально видевшей главной его целью сохранение уникальной природы северной полярной зоны. Ядром совета являются его постоянные члены - "восьмерка" арктических стран: Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция и США. Статус постоянных участников в совете также имеют шесть организаций, представляющих коренные народы Арктики. Это Международная ассоциация алеутов, Арктический совет атабасков, Международный совет гвичинов, Циркумполярный совет инуитов, Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России и Совет саамов.
Таяние арктических льдов
21 января 2016, 14:39
Таяние арктических льдовАрктика играет значительную роль в формировании и изменении климатических условий на планете, поэтому ее называют кухней погоды. Ледяной покров Арктики является естественным регулятором температуры и отражает солнечные лучи, тем самым препятствуя перегреву всей Земли.
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АрктикаАрктический советВладимир ПутинИсландияВ мире
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