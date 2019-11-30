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РИА Новости

Астролог рассказал, когда нужно закончить важные дела этого года

03:03 30.11.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНовогодние выходные
Новогодние выходные
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Все важные дела и проекты года желательно закончить до 26 декабря, а лучше – до 21-22 декабря. В коридор затмений между 26 декабря и 10 января будет астральный туман и период нестабильности, поэтомунежелательно начинать что-то новое. Время для новых дел и проектов начнется после 25 января, рассказал в интервью радио Sputnik президент Русской астрологической школы, профессор народной медицины Александр Зараев.
"26 декабря будет солнечное затмение, после него начнется другая жизнь, многие люди будут вовлечены в новые дела и проекты. После 25 января надо начинать что-то новое, и если к этому времени не закончить все старое, все будет заторможено. В плане здоровья солнечное затмение – "не айс": меньше энергии, сильный психоэмоциональный спад. Во время солнечного затмения, как правило, кровь становится более густой, возрастает нагрузка на сердце, есть вероятность инсультов, инфарктов, особенно дня за два перед затмением. Поэтому нужно закончить важные дела и проекты до 26 декабря, даже до 21-22 декабря, когда будут самая длинная ночь, самый короткий день, зимнее солнцестояние. Дальше начнется переходный период вплоть до 25 января: в период до 10 января, лунного затмения, будут не только новогодние праздники, будет ситуация астрального тумана, нестабильности, невозможности видеть стратегическим образом", – сказал Александр Зараев.
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Чтобы нормально встретить Новый год, нужно правильно пережить затмения, отметил астролог.
"Если народ потеряет много энергии, заболеет, то войдет в Новый год не в тонусе. Важно пройти подготовительный период – сбросить все старое, очистить энергетику. Желательно не перенапрягаться в дни перед затмением, подвести итоги, нормально высыпаться, энергетически подпитать и поддержать себя витаминами, зарядкой. Также перейти на более легкую пищу, принимать адаптогены типа золотого корня женьшеня, попить аспирин, чтобы сделать кровь более жидкой", – советует Александр Зараев.
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