Астролог рассказал, когда нужно закончить важные дела этого года

"26 декабря будет солнечное затмение, после него начнется другая жизнь, многие люди будут вовлечены в новые дела и проекты. После 25 января надо начинать что-то новое, и если к этому времени не закончить все старое, все будет заторможено. В плане здоровья солнечное затмение – "не айс": меньше энергии, сильный психоэмоциональный спад. Во время солнечного затмения, как правило, кровь становится более густой, возрастает нагрузка на сердце, есть вероятность инсультов, инфарктов, особенно дня за два перед затмением. Поэтому нужно закончить важные дела и проекты до 26 декабря, даже до 21-22 декабря, когда будут самая длинная ночь, самый короткий день, зимнее солнцестояние. Дальше начнется переходный период вплоть до 25 января: в период до 10 января, лунного затмения, будут не только новогодние праздники, будет ситуация астрального тумана, нестабильности, невозможности видеть стратегическим образом", – сказал Александр Зараев.