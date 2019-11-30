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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2019-11-30T11:33+0300
https://ria.ru/20191130/1561770927.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155128/72/1551287266_0:294:3072:2021_1036x0_80_0_0_532bb86a817b7ef3c611966e2c319503.jpg
РИА Новости

Мадуро приказал мобилизовать венесуэльскую армию

02:57 30.11.2019 (обновлено: 11:33 30.11.2019)
19509
© AP Photo / Rodrigo AbdВоеннослужащие армии Венесуэлы на границе с Колумбией
Военнослужащие армии Венесуэлы на границе с Колумбией
© AP Photo / Rodrigo Abd
Военнослужащие армии Венесуэлы на границе с Колумбией. Архивное фото
МЕХИКО, 30 ноя — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовящихся со стороны Колумбии и США провокациях и отдал приказ о мобилизации армейских подразделений.

"У меня есть информация о том, что власти Колумбии совместно с Южным командованием армии США задумали очередную провокацию на границе Венесуэлы и Колумбии. Всему персоналу боливарианских Вооруженных сил необходимо принять боевую готовность", — заявил он на встрече с работниками транспортной отрасли.

По словам Мадуро, провокации нацелены на то, чтобы устроить военный конфликт на границе и отвлечь внимание от протестов, проходящих в стране.
США и их союзники в регионе оказывают на Венесуэлу давление, пытаясь содействовать смене власти. В конце января, вскоре после приведения Мадуро к присяге, в стране начались массовые антиправительственные акции протеста. Спикер Национальной ассамблеи, лидер оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом, его сразу же поддержали США и некоторые другие страны.
В поддержку легитимного президента Николаса Мадуро выступили Россия, Мексика, Китай, Турция, Индонезия и ряд других государств.
Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
29 ноября, 11:20Сказано в эфире
"Блицкриг" в Венесуэле провалился – успокоятся ли на этом США?Госпереворот в Венесуэле, который поддерживали США, провалился, считают в МИД РФ. В Каракасе согласны. В чем просчитался Вашингтон, объяснил в эфире радио Sputnik эксперт Егор Лидовской.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеНиколас МадуроВенесуэлаСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Как только штаты появляются на горизонте - жди большой беды !!!
30 ноября, 04:44
Kolia Kolia
33010114
Надо бы зелёных человечков послать..
30 ноября, 03:09
Андрей Вишневский
12600025
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