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РИА Новости

СМИ: напавший на людей в Лондоне злоумышленник был судим за терроризм

02:42 30.11.2019 (обновлено: 02:44 30.11.2019)
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© AP Photo / Alberto PezzaliПолиция задерживает человека на улице на южной стороне Лондонского моста в Лондоне. 29 ноября 2019
Полиция задерживает человека на улице на южной стороне Лондонского моста в Лондоне. 29 ноября 2019
© AP Photo / Alberto Pezzali
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Злоумышленник, напавший на людей с ножом на Лондонском мосту, был ранее судим за участие в террористической деятельности, сообщает газета Times.
Нападавший был освобожден из-под стражи около года назад и носил электронный браслет, контролирующий перемещения. По данным издания, накануне нападения злоумышленник посещал конференцию Кембриджского университета по реабилитации заключенных, которая проводилась в Лондоне.
Два человека скончались от ножевых ранений после нападения в пятницу днем неизвестного на Лондонском мосту, еще трое пострадали. Подозреваемого ликвидировала полиция, которая рассматривает инцидент как связанный с терроризмом.
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