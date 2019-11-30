Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2019-11-30T10:17+0300
https://ria.ru/20191130/1561770866.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/153763/99/1537639976_0:0:1199:674_1036x0_80_0_0_e51bf29c81e227192dc3c47b3fd4f11d.jpg
РИА Новости

Лауреатов российской кинопремии "Золотой Единорог" наградят в Лондоне

02:34 30.11.2019 (обновлено: 10:17 30.11.2019)
201
© Фото : аккаунт RussianFilmWeekUK в TwitterСтатуэтки премии Golden Unicorn Awards
Статуэтки премии Golden Unicorn Awards
© Фото : аккаунт RussianFilmWeekUK в Twitter
ЛОНДОН, 30 ноя - РИА Новости, Наталья Копылова. Награждение лауреатов премии "Золотой Единорог" за достижения в области российского кино пройдет в Лондоне в субботу. Конкурс проходит в рамках фестиваля Russian Film Week, на котором в этом году представлено более 40 фильмов.
Награда, которая в этом году будет вручена в четвёртый раз, будет присуждаться в двенадцати номинациях.
Российский режиссер и актер Константин Хабенский
10 сентября, 14:11Культура
Хабенский рассказал, что его радует в российском кинематографе
В номинации "Лучший фильм" представлены картины "Завод" режиссёра Юрия Быкова, "Текст" Клима Шипенко, "Большая поэзия" Александра Лунгина, "Ван Гоги" Сергея Ливнева и "Коридор бессмертия" Фёдора Попова.
В номинациях "Лучший актёр" и "Лучшая актриса" представлены: Александр Петров ("Текст"), Александр Кузнецов ("Большая поэзия"), Алексей Агранович ("Юморист"), Даниэль Ольбрыхский ("Ван Гоги"), Максим Суханов ("Сквозь черное стекло"), а также Алена Михайлова за фильм ("Люби их всех"), Анна Михалкова ("Давай разведемся"), Виктория Толстоганова ("Выше неба") и Юлия Пересильд ("Sheena 667").
В рамках церемонии вручения премии будет проведен благотворительный аукцион. Средства, собранные на аукционе, будут направлены в благотворительный фонд "Обнаженные сердца".
Кадр из документального фильма Люмьеры!(2017)
5 октября, 03:00Акценты
Кто изобрел кинематограф? Четыре неточности в правильных ответахРодителями кинематографа считают братьев Люмьер. Но старший брат Огюст был только "менеджером проекта": он продвигал и спонсировал то, что изобрел младший брат – Луи. 5 октября, в день 155-летия Луи Люмьера, исправим неточности в его биографии.
В предыдущие годы лауреатами "Золотого Единорога" становились фильмы "Ученик" Кирилла Серебренникова, "Нелюбовь" Андрея Звягинцева и "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" Александра Ханта.
0110019
КультураКино и сериалыКультураЛондонРоссия
Рекомендуем
Актер Сергей Светлаков
Светлаков рассказал о вырезанной из КВН шутке
Полиция задерживает человека на улице на южной стороне Лондонского моста в Лондоне. 29 ноября 2019
СМИ: напавший на людей в Лондоне злоумышленник был судим за терроризм
Актриса Гузеева
Гузеева резко ответила поклоннице на совет по общению с людьми
Президент США Дональд Трамп во время предвыборного выступления в Майами
Члены СБ ООН могут встретиться с Трампом, сообщают источники в Совбезе
Певица Алла Пугачева
Пугачева раскрыла "стыдную правду" об отношении к зрителям и сцене
68-й Венецианский международный кинофестиваль
Аль Пачино объяснил, почему Хоффа часто ест мороженое в "Ирландце"
Tesla Cybertruck полиции мексиканского города Вальес
Мэр мексиканского города посадит полицию и мусорщиков на пикапы Tesla
Молоток судьи
Президента Суринама приговорили к 20 годам тюрьмы, сообщают СМИ
Нападение с ножом в центре на торговой улице в центре Гааги. 29 ноября 2019
Пострадавших при нападении с ножом в Гааге отпустили из больницы
Президент США Дональд Трамп
Белый дом подтвердил встречу Трампа с представителями СБ ООН 5 декабря
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Доминикане
Туроператор: восемь пострадавших в Доминикане россиян вылетели домой
Путин: родитель № 1 и №2 не заменят маму
Путин надеется, что в России "родитель номер 1" не заменит маму
Нападение с ножом в центре на торговой улице в центре Гааги. 29 ноября 2019
При нападении с ножом в Гааге пострадали несовершеннолетние
Арктическому совету исполнился 21 год
Исландия пригласит Путина на планируемый саммит Арктического совета
Объект газотранспортной системы Украины
В Киеве назвали объем газа, который может перекрыть долг "Газпрома"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:02В России в 2018 году у почти 86 тысяч человек диагностировали ВИЧ
02:54Вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер
02:42В ЕС расследуют методы Google по сбору данных
02:22"Грязный хлев": блогер оценил украинский поезд "Интерсити"
01:38Ди Каприо отверг обвинения в финансировании поджогов в Амазонии
01:30Кравчук дал Зеленскому совет перед встречей с Путиным
01:27В Мордовии заступает на боевое дежурство первая загоризонтная РЛС
01:18Мальтийского бизнесмена обвинили в соучастии в убийстве журналистки
01:15Одним из погибших у Лондонского моста стал выпускник Кембриджа
01:11Пошлина на экспорт нефти из России с 1 декабря повышается на $2,2
01:08В Балашихе потушили пожар в старинном храме
01:05Эксперты назвали информирование подростков о СПИДе главной задачей
01:01В Риге зажгли сотни свечей в память об убитых нацистами в годы войны
00:49В РПЦ обеспокоены развитием индустрии абортов
00:42МИД Греции осудил "военную риторику" Эрдогана
00:32Стало известно, как прохожие остановили лондонского злоумышленника
00:28За незаконную продажу трех жизненно важных препаратов ввели наказание
00:21На границе Сирии с Турцией произошел взрыв, погибли турецкие военные
00:19Посольство России ответило на критику США в адрес закона об иноагентах
00:14Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана
Лента новостейМолния