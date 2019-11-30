Лауреатов российской кинопремии "Золотой Единорог" наградят в Лондоне

Кто изобрел кинематограф? Четыре неточности в правильных ответах Родителями кинематографа считают братьев Люмьер. Но старший брат Огюст был только "менеджером проекта": он продвигал и спонсировал то, что изобрел младший брат – Луи. 5 октября, в день 155-летия Луи Люмьера, исправим неточности в его биографии.