Лауреатов российской кинопремии "Золотой Единорог" наградят в Лондоне

ЛОНДОН, 30 ноя - РИА Новости, Наталья Копылова. Награждение лауреатов премии "Золотой Единорог" за достижения в области российского кино пройдет в Лондоне в субботу. Конкурс проходит в рамках фестиваля Russian Film Week, на котором в этом году представлено более 40 фильмов.
Награда, которая в этом году будет вручена в четвёртый раз, будет присуждаться в двенадцати номинациях.
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В номинации "Лучший фильм" представлены картины "Завод" режиссёра Юрия Быкова, "Текст" Клима Шипенко, "Большая поэзия" Александра Лунгина, "Ван Гоги" Сергея Ливнева и "Коридор бессмертия" Фёдора Попова.
В номинациях "Лучший актёр" и "Лучшая актриса" представлены: Александр Петров ("Текст"), Александр Кузнецов ("Большая поэзия"), Алексей Агранович ("Юморист"), Даниэль Ольбрыхский ("Ван Гоги"), Максим Суханов ("Сквозь черное стекло"), а также Алена Михайлова за фильм ("Люби их всех"), Анна Михалкова ("Давай разведемся"), Виктория Толстоганова ("Выше неба") и Юлия Пересильд ("Sheena 667").
В рамках церемонии вручения премии будет проведен благотворительный аукцион. Средства, собранные на аукционе, будут направлены в благотворительный фонд "Обнаженные сердца".
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В предыдущие годы лауреатами "Золотого Единорога" становились фильмы "Ученик" Кирилла Серебренникова, "Нелюбовь" Андрея Звягинцева и "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" Александра Ханта.