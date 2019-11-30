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РИА Новости

Президента Суринама приговорили к 20 годам тюрьмы, сообщают СМИ

02:02 30.11.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президента Суринама Дези Боутерсе приговорили к 20 годам тюрьмы за убийство 15 политических оппонентов в 1982 году, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Следствие было начато еще в 2007 году. Жертвами так называемых "декабрьских убийств" стали "одни из самых выдающихся" граждан страны: юристы, журналисты, преподаватели университетов. Обвинения в их убийстве предъявлены Боутерсе и еще 24 подсудимым.
Сам Боутерсе в настоящий момент находится с официальным визитом в Китае и еще не комментировал решение суда. В 2007 году он признал "политическую ответственность" за убийства и принес свои публичные извинения. Однако он настаивал, что лично не присутствовал на месте совершения преступления.
Адвокат семей погибших Хьюго Эссед заявил, что президент должен немедленно уйти в отставку. Правительство Суринама призывает население страны сохранять спокойствие.
Задержанный в наручниках
11 марта 2015, 02:31
Сын главы Суринама осужден в США за намерение создать базу "Хезболлах"На заседании суда Дино Баутерсе признался, что хотел предложить ливанскому движению "Хезболлах" разместить свою базу в Суринаме. По оценкам, база должна была стать тренировочным лагерем членов "Хезболлах" перед атаками на территории США.
В 1999 году Боутерсе был заочно приговорен к 11 годам тюрьмы судом Нидерландов за незаконный оборот наркотиков, однако он избежал наказания, потому что, в соответствии с законодательством Суринама, не мог быть экстрадирован.
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Дезире Баутерсе (политик)СуринамВ мире
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