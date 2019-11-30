Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-30T01:13+0300
https://ria.ru/20191130/1561770271.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156093/65/1560936550_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_37260d2198cad1dc95474d4b73f56d7a.jpg
РИА Новости

Индексы США снизились из-за подписания Трампом закона о Гонконге

01:13 30.11.2019
263
© AP Photo / Richard DrewЭкран на Нью-Йоркской фондовой бирже с новостью о снижении базовой процентной ставки, 30 октября 2019 года
Экран на Нью-Йоркской фондовой бирже с новостью о снижении базовой процентной ставки, 30 октября 2019 года
© AP Photo / Richard Drew
ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Ведущие американские фондовые индексы по итогам торгов в пятницу снизились на фоне сохранения опасений инвесторов, что политическое напряжение между США и Китаем негативно повлияет на ход их торговых переговоров, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 16.00 по Нью-Йорку (0.00 мск) индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снизился на 0,4%, до 28051,41 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,46 %, до 8665,473 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,4%, до 3140,98 пункта.
Инвесторы стали отказываться от покупки рисковых активов после того, как американский президент Дональд Трамп подписал закон "О защите прав человека и демократии в Гонконге", а также закон о запрете поставок в специальный административный район определенной полицейской экипировки. В ответ на это китайский МИД пригрозил США контрмерами.
Здание Всемирного банка в Вашингтоне
9 октября, 07:34
Всемирный банк ухудшил прогнозы по росту экономик США, еврозоны и Китая
920000
Обсудить 0
Дональд ТрампКитайСШАВ миреЭкономика
Рекомендуем
Объект газотранспортной системы Украины
В Киеве назвали объем газа, который может перекрыть долг "Газпрома"
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Клинцевич призвал рассказать правду об афганской войне
Газораспределительная станция
Киев заявил о проблемах со взысканием долгов с "Газпрома"
Газодобывающее предприятие во Львовской области
"Нафтогаз" заявил, что не получил от "Газпрома" ответа по выплатам
Банкноты номиналом 10 евро
Официальный курс евро на выходные снизился до 70,55 рубля
Украинского эксперта выгнали с шоу канала Россия 1 за антисемитизм
Украинского участника шоу выгнали из студии за высказывания о евреях
Председатель правительства России Дмитрий Медведев
Медведев распорядился создать "Большую российскую энциклопедию"
Гражданин Норвегии Фруде Берг
Берг потребует компенсации у Норвегии после заключения в России
Газохранилище на Украине
На Украине заявили о продвижении в переговорах с Россией по газу
Коммуна Бивона на острове Сицилия, Италия
На Сицилии можно купить дом за один евро
Обстановка в Лондоне после инцидента близ Лондонского моста
Погибли двое из пяти раненных при нападении на Лондонском мосту
Сувенирные монеты биткоина
ЦБ поддержал идею запретить расплачиваться биткоинами
Взрыв на нефтехимическом заводе TPC Group в штате Техас
В Техасе локализовали пожар на химическом заводе
Логотип компании Apple
Представители Зеленского обратились к Apple из-за "российского Крыма"
Посольство Российской Федерации в Нидерландах
Посольство выяснит, есть ли россияне среди пострадавших в Гааге
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:34Лауреатов российской кинопремии "Золотой Единорог" наградят в Лондоне
02:24Члены СБ ООН могут встретиться с Трампом, сообщают источники в Совбезе
02:17Мэр мексиканского города посадит полицию и мусорщиков на пикапы Tesla
02:08Пострадавших при нападении с ножом в Гааге отпустили из больницы
02:02Президента Суринама приговорили к 20 годам тюрьмы, сообщают СМИ
01:56Промышленные отходы загорелись на полигоне в Ульяновске
01:53Жириновский назвал ошибкой вывод российских войск из Восточной Европы
01:42Ракетный корабль с комплексом "Панцирь-М" готовят к испытаниям
01:17При нападении с ножом в Гааге пострадали несовершеннолетние
01:13Индексы США снизились из-за подписания Трампом закона о Гонконге
01:12Появилось видео операции девочки с "пятном Бэтмена"
01:00ЧП в Лондоне: очередная трагедия на фоне новой предвыборной кампании
00:50В "Фантастической четверке" появится самый мощный супергерой Marvel
00:45Пугачева раскрыла "стыдную правду" об отношении к зрителям и сцене
00:38Посольство: у Лондона нет претензий к россиянам с задержанного судна
00:34Эксперт предрек гибель Украины из-за природного газа
00:29Трампу дали еще время на ответ по участию в слушаниях об импичменте
00:25Интерпол предложил британским властям помощь после теракта в Лондоне
00:00"Нафтогаз" готов обсудить с "Газпромом" компенсацию для отказа от иска
23:57Суд в Киеве арестовал "крестного отца контрабанды" Альперина
Лента новостейМолния