Появилось видео операции девочки с "пятном Бэтмена"

В результате хирургического вмешательства часть пятна размером примерно с ладонь малышки удалена навсегда. Операции прошли три недели назад, накануне врачи сняли повязки.

"Все зажило, кожица становится все более и более телесного цвета. Плюс контуры век уже посветлели", – рассказал хирург, главный врач клиники Павел Попов.

Метод, который использовал врач, называется ФДТ – фотодинамическая терапия. На кадрах операции Луны видны яркие вспышки – это работа лазера. Перед тем как обработать участок, доктор вводил специальный препарат – сенсибилизатор, и после этого направлял те самые нити лазера на участок, который необходимо удалить.

По словам Попова, он прочитал о Луне в Интернете и сам связался с мамой девочки. Медик пообещал избавить малышку от невуса за полтора года и максимум восемь операций. Две из них уже сделаны.

"Видите, он обработал этот участок кожи. Это пока выглядит не очень красиво, но если сравнивать с методами лечения в США, очень агрессивными, то операция проведена отлично",– отмечает мама малышки Кэрол Феннер.