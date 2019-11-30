Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-30T01:12+0300
https://ria.ru/20191130/1561770229.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156095/01/1560950130_0:362:1080:970_1036x0_80_0_0_1158a3c7519f32ce9b18a6ea5745c0f4.jpg
РИА Новости

Появилось видео операции девочки с "пятном Бэтмена"

01:12 30.11.2019
1025
© Фото : instagram-аккаунт luna.love.hopeКэрол Феннер и Луна Феннер в России
Кэрол Феннер и Луна Феннер в России
© Фото : instagram-аккаунт luna.love.hope
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В распоряжении Первого канала появилось видео операции американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантское родимое пятно на все лицо.
В результате хирургического вмешательства часть пятна размером примерно с ладонь малышки удалена навсегда. Операции прошли три недели назад, накануне врачи сняли повязки.

"Все зажило, кожица становится все более и более телесного цвета. Плюс контуры век уже посветлели", – рассказал хирург, главный врач клиники Павел Попов.

Метод, который использовал врач, называется ФДТ – фотодинамическая терапия. На кадрах операции Луны видны яркие вспышки – это работа лазера. Перед тем как обработать участок, доктор вводил специальный препарат – сенсибилизатор, и после этого направлял те самые нити лазера на участок, который необходимо удалить.
По словам Попова, он прочитал о Луне в Интернете и сам связался с мамой девочки. Медик пообещал избавить малышку от невуса за полтора года и максимум восемь операций. Две из них уже сделаны.

"Видите, он обработал этот участок кожи. Это пока выглядит не очень красиво, но если сравнивать с методами лечения в США, очень агрессивными, то операция проведена отлично",– отмечает мама малышки Кэрол Феннер.

Женщина отметила, что они собираются домой уже на этой неделе, и у них есть отличный повод отпраздновать Рождество.
Луна Феннер
2 ноября, 15:48
Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян
1620000
Обсудить 0
Луна ФеннерКраснодарРоссияСШАОбществоВ мире
Рекомендуем
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
"Нафтогаз" готов обсудить с "Газпромом" компенсацию для отказа от иска
Украинского эксперта выгнали с шоу канала Россия 1 за антисемитизм
Украинского участника шоу выгнали из студии за высказывания о евреях
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Клинцевич призвал рассказать правду об афганской войне
Газохранилище на Украине
На Украине заявили о продвижении в переговорах с Россией по газу
Объект газотранспортной системы Украины
В Киеве назвали объем газа, который может перекрыть долг "Газпрома"
Обстановка в Лондоне после инцидента близ Лондонского моста
Погибли двое из пяти раненных при нападении на Лондонском мосту
Президент США Дональд Трамп
Трампу дали еще время на ответ по участию в слушаниях об импичменте
Председатель правительства России Дмитрий Медведев
Медведев распорядился создать "Большую российскую энциклопедию"
Газораспределительная станция ОАО Газпром
Минэнерго прокомментировало идею Киева отдать долг газом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Франции Эммануэль Макрон
МИД Франции вызвал посла Турции из-за слов Эрдогана о Макроне
Автомобили скорой помощи
Житель Нефтекамска сбил на дороге пять детей
Полицейские в районе Лондонского моста. 29 ноября 2019
Интерпол предложил британским властям помощь после теракта в Лондоне
Нападение с ножом в центре на торговой улице в центре Гааги. 29 ноября 2019
В Гааге неизвестный с ножом напал на прохожих
Нападение с ножом в центре на торговой улице в центре Гааги. 29 ноября 2019
Полиция в Гааге ищет свидетелей нападения на торговой улице
Посольство Российской Федерации в Нидерландах
Посольство выяснит, есть ли россияне среди пострадавших в Гааге
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:08Исландия пригласит Путина на планируемый саммит Арктического совета
03:03Астролог рассказал, когда нужно закончить важные дела этого года
02:57Мадуро мобилизовал армию, заявив о провокациях Колумбии и США
02:42СМИ: напавший на людей в Лондоне злоумышленник был судим за терроризм
02:34Лауреатов российской кинопремии "Золотой Единорог" наградят в Лондоне
02:24Члены СБ ООН могут встретиться с Трампом, сообщают источники в Совбезе
02:17Мэр мексиканского города посадит полицию и мусорщиков на пикапы Tesla
02:08Пострадавших при нападении с ножом в Гааге отпустили из больницы
02:02Президента Суринама приговорили к 20 годам тюрьмы, сообщают СМИ
01:56Промышленные отходы загорелись на полигоне в Ульяновске
01:53Жириновский назвал ошибкой вывод российских войск из Восточной Европы
01:42Ракетный корабль с комплексом "Панцирь-М" готовят к испытаниям
01:17При нападении с ножом в Гааге пострадали несовершеннолетние
01:13Индексы США снизились из-за подписания Трампом закона о Гонконге
01:12Появилось видео операции девочки с "пятном Бэтмена"
01:00ЧП в Лондоне: очередная трагедия на фоне новой предвыборной кампании
00:50В "Фантастической четверке" появится самый мощный супергерой Marvel
00:45Пугачева раскрыла "стыдную правду" об отношении к зрителям и сцене
00:38Посольство: у Лондона нет претензий к россиянам с задержанного судна
00:34Эксперт предрек гибель Украины из-за природного газа
Лента новостейМолния