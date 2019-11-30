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РИА Новости

Интерпол предложил британским властям помощь после теракта в Лондоне

00:25 30.11.2019 (обновлено: 01:18 30.11.2019)
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© REUTERS / Dylan MartinezПолицейские в районе Лондонского моста. 29 ноября 2019
Полицейские в районе Лондонского моста. 29 ноября 2019
© REUTERS / Dylan Martinez
ПАРИЖ, 30 ноя - РИА Новости. Интерпол готов предоставить любую помощь властям Великобритании после теракта в Лондоне, в результате которого погибли два человека, заявил генеральный секретарь организации Юрген Шток.
Два человека скончались от ножевых ранений после нападения в пятницу днем неизвестного на Лондонском мосту, еще трое пострадали. Подозреваемого ликвидировала полиция, которая рассматривает инцидент как связанный с терроризмом.
"Мои мысли с жертвами террористической атаки на Лондонском мосту и с их семьями. Признателен за быстрые действия тем, кто первый отреагировал, и за смелость, которую показали представители общественности. Мы предоставим любую помощь, о которой бы ни попросили власти Соединённого Королевства", - написал Шток в своём аккаунте в сети Twitter.
Полицейские в районе Лондонского моста. 29 ноября 2019
Вчера, 21:46
Героизм жителей и патрули на улицах. Лондон пережил попытку теракта
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Инцидент у Лондонского мостаИнтерполВеликобританияЛондонВ мире
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