В Москву приедет голливудский киноактер Арманд Ассанте

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В московском кинотеатре "Иллюзион" пройдет мастер-класс голливудского актера Арманда Ассанте, который расскажет о своих новых ролях и том, как оставаться востребованным профессионалом на протяжении четырех десятилетий, сообщают организаторы.

Также на встрече будет затронута тема многолетней благотворительной деятельности актера: гуманитарной работы по всему миру, финансированию социальных проектов, посвященных борьбе с бедностью и направленных против использования пехотных мин в зонах боевых действий.

© Hollywood Pictures / Cinergi Pictures Entertainment Inc. (1996) Кадр из фильма "Судья Дредд" 1 из 5 Кадр из фильма "Судья Дредд" © Hollywood Pictures / Cinergi Pictures Entertainment Inc. (1996) © Warner Bros. Television (1987) Кадр из сериала "Наполеон и Жозефина. История любви" 2 из 5 Кадр из сериала "Наполеон и Жозефина. История любви" © Warner Bros. Television (1987) © David Permut Productions / Hollywood Pictures (1991) Кадр из фильма "Привычка жениться" 3 из 5 Кадр из фильма "Привычка жениться" © David Permut Productions / Hollywood Pictures (1991) © American Zoetrope (1997) Кадр из сериала "Одиссей" 4 из 5 Кадр из сериала "Одиссей" © American Zoetrope (1997) © AP Photo / Chris Pizzello Актер Арманд Ассанте с дочерью Аней 5 из 5 Актер Арманд Ассанте с дочерью Аней © AP Photo / Chris Pizzello 1 из 5 Кадр из фильма "Судья Дредд" © Hollywood Pictures / Cinergi Pictures Entertainment Inc. (1996) 2 из 5 Кадр из сериала "Наполеон и Жозефина. История любви" © Warner Bros. Television (1987) 3 из 5 Кадр из фильма "Привычка жениться" © David Permut Productions / Hollywood Pictures (1991) 4 из 5 Кадр из сериала "Одиссей" © American Zoetrope (1997) 5 из 5 Актер Арманд Ассанте с дочерью Аней © AP Photo / Chris Pizzello

"Я горжусь возможностью участвовать в организации мастер-класса Арманда Ассанте — не только подлинной легенды кино для всех, кто вырос в 1980-х и 1990-х, но и настоящего миротворца, — заявил кинокритик Денис Рузаев. — Уже много лет он вкладывает свое время и немалые средства в борьбу с войнами, бедностью и другими социальными проблемами".

Эксперт добавил, что, на его взгляд, самым убедительным примером всегда является пример личный, что и доказывает Ассанте.

"Один из самых востребованных и разноплановых актеров Голливуда нашел в своем графике время для персонального мастер-класса в Москве, несмотря ни на какие сложности во взаимоотношениях между нашими странами — тем самым подтверждая, что благие дела всегда важнее условностей геополитики", — сказала глава РОСКИНО Екатерина Мцитуридзе.

Мастер-класс Арманда Ассанте пройдет при поддержке Госфильмофонда и станет частью социально-культурного проекта РОСКИНО и Сбербанка "Кинообразование без границ".

Цель инициативы — расширение возможностей в сфере кинематографа, телевидения и искусства для людей с ограниченными возможностями, содействие развитию доступной среды и интеграции всех россиян в полноценную культурную и общественную жизнь. Ранее организаторы проекта провели международную ретроспективу авторских фильмов "Восхождение", посвященную теме преодоления препятствий при решении сложных социальных проблем. Также был снят представленный на Каннском международном кинофестивале специальный альманах короткометражных картин на тему "Милосердие — капитал будущего".