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РИА Новости

В новом фильме по "Звездным войнам" могут появиться эвоки

16:59 30.11.2019
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Из нового ролика "Звездных войн", снятого за кулисами, стало понятно, что в следующем фильме франшизы "Скайуокер: Восход" могут появиться эвоки, сообщает NME.
Видео было выложено в официальном твиттере "Звездных войн". В нем показаны кадры и из оригинальной саги, и со съемок последнего фильма. В конце третьей минуты на съемочной площадке можно увидеть Уорвика Дэвиса в костюме эвока Уикета, которого он играл в шестом эпизоде.
Ожидается, что новая лента станет завершением истории, которой уже более 40 лет. Если эвоки действительно принимают в ней участие, то они фактически второй раз появятся во франшизе после "Возвращения джедая" 1983 года.
Новый фильм выходит на широкие экраны 19 декабря.
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