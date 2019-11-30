В новом фильме по "Звездным войнам" могут появиться эвоки

Видео было выложено в официальном твиттере "Звездных войн". В нем показаны кадры и из оригинальной саги, и со съемок последнего фильма. В конце третьей минуты на съемочной площадке можно увидеть Уорвика Дэвиса в костюме эвока Уикета, которого он играл в шестом эпизоде.

Ожидается, что новая лента станет завершением истории, которой уже более 40 лет. Если эвоки действительно принимают в ней участие, то они фактически второй раз появятся во франшизе после "Возвращения джедая" 1983 года.