Дела "кровавой атаманши": чем "прославилась" Мадлена Зворыкина

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости, Виктор Званцев. На границе Украины и Белоруссии на днях задержали 70-летнюю россиянку Мадлену Зворыкину. В 90-х она вместе с сожителем Александром Рощиным сколотила банду, совершившую 13 убийств в Москве. По мнению тбилисских следователей, ОПГ отметилась тяжкими преступлениями и в Грузии. Кроме того, Зворыкина была одним из лидеров военизированной организации "Мхедриони", причастной к свержению президента Гамсахурдии. О том, почему Мадлену прозвали "кровавой атаманшей", — в материале РИА Новости.

Массовая казнь

В декабре 1993-го в одной из квартир московского района Ясенево обнаружили шесть трупов со следами насильственной смерти. Все убитые были из Львова. Оперативники выяснили, что в Москве они занимались кражами автомобилей. Расправу сразу связали с криминальным бизнесом жертв и заподозрили конкурентов.

Вскоре милиционеры вышли на уроженку Грузии Мадлену Зворыкину-Бердзенишвили. За несколько лет до этого она перебралась в столицу, где основала и возглавила фирму "Святой Георгий". Однако коммерция была лишь прикрытием. В основном сотрудники "предприятия" занимались бандитизмом и убийствами. Причем лидером группировки следователи сначала считали именно Мадлену. Только в 1995-м, после поимки всех ее членов, выяснилось, что главарем банды был ее сожитель — Александр Рощин.

Летом 2002-го Мосгорсуд приговорил Рощина, лично убившего пять человек, к максимальному на тот момент 15-летнему сроку, его подельник Алексей Фокин, расправившийся с восемью жертвами, получил столько же. С Мадлены сняли часть обвинений в убийствах, но все равно отправили за решетку на десять лет.

Учитывая то, что во время следствия и судебных разбирательств Зворыкина находилась в СИЗО, из тюрьмы она вышла через два года после вынесения приговора. На свободе Мадлена учредила Международный фонд помощи жертвам терроризма "Альдоэди". Правда, проработала недолго: опять угодила за решетку.

Грузинские "гастроли"

В 2004-м ее арестовали по запросу генпрокуратуры Грузии, где она еще с 90-х находилась в розыске. По данным грузинских силовиков, в 1993-м Мадлена вместе с Рощиным, Фокиным и еще несколькими членами банды приехали в Кахетию, чтобы подзаработать на местных водителях. Для убедительности бандиты запаслись оружием, а также липовыми удостоверениями сотрудников МВД, Минобороны и органов госбезопасности.

Следствие считает, что гастролеры по приказу Мадлены совершили несколько вооруженных нападений. Так, на гурджаанской трассе они убили сотрудника МВД. Затем расправились с семьей местного жителя Гиви Имерлишвили, не пощадив ни его жену Ламару, ни дочь Анету. Из дома похитили бытовую технику, охотничьи ружья, а также угнали автомобиль "Нива". Продали машину с поддельными документами и вернулись в Россию.

Прокуратура возбудила уголовное дело о бандитизме и умышленном убийстве четырех человек при особо тяжких обстоятельствах. Всех участников жестоких расправ объявили в федеральный розыск.

Однако в грузинские исправительные учреждения Мадлена так и не попала. Дело в том, что у нее росийский паспорт, а Россия согласно статье 61 Конституции другим государствам своих граждан не выдает. Поэтому после недолгого пребывания в московском СИЗО Мадлена вышла на свободу.

Чем она занималась, неизвестно, но в 2014-м ее задержали в Азербайджане, после чего экстрадировали в Грузию, где по решению Тбилисского городского суда отправили в следственный изолятор.

"При этом представители Азербайджана и Грузии не уведомили российские власти о ее задержании и предъявлении уголовных обвинений, — сообщил тогда в ЖЖ один из правозащитников. — Адвокаты Зворыкиной настаивали на освобождении своей клиентки, и 21 марта 2015-го суд ее отпустил".

На днях по запросу грузинских силовиков Зворыкину опять задержали — на этот раз при пересечении границы Украины и Белоруссии. Дальнейшая ее судьба пока неизвестна.

Боевое прошлое

Помимо криминального, у Зворыкиной богатый военный опыт. По данным сотрудников грузинских силовых структур, в начале 90-х она возглавляла кахетинское крыло военизированной организации "Мхедриони" ("Корпус спасателей").

Эту организацию основал в 1989-м грузинский политик и военный Джаба Иоселиани, по совместительству — вор в законе. Бойцы "Мхедриони" участвовали во многих вооруженных конфликтах на территории страны и сыграли ключевую роль в свержении первого президента Грузии Звиада Гамсахурдии.

Однажды основателя "Мхедриони" задержали и посадили в тюрьму, однако боевики взяли здание штурмом и отбили своего лидера. Группировка Иоселиани заправляла делами и в криминальном мире. Но в середине 90-х власти объявили ее вне закона.