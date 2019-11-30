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РИА Новости

Эстония стирает Россию с карты мира. Как это у нее получается

08:00 30.11.2019
350492
© Фото : страница посольства России в Эстонии в FacebookЗдание посольства РФ в Эстонии
Здание посольства РФ в Эстонии
© Фото : страница посольства России в Эстонии в Facebook
Виктор Мараховский
Виктор Мараховский
Все материалы
Из Эстонии приходят тревожные новости.
Во-первых, опубликовано социологическое исследование о том, чего больше всего боятся жители прибалтийской республики.
Топ страхов следующий.
Экономический кризис — 54 процента.
Иммигранты — 51 процент.
Военный конфликт — всего 35 процентов.
Это очень тревожная новость — потому что совершенно понятно, чего на самом деле положено бояться правильной восточноевропейской стране.
Но есть и успехи — в борьбе с российской пропагандой. Как сообщают СМИ, арендодатель информационного хаба Sputnik Эстония (злые люди говорят, что под давлением спецслужб) все же расторг договор аренды — и тем еще немного усложнил жизнь журналистам, именуемым в прессе "прокремлевскими пропагандистами".
Правда, это еще не окончательная победа "свободы от слова". Во-первых, журналистов Sputnik Эстония невозможно депортировать как русских пропагандистов — из 35 сотрудников 33 являются эстонскими же гражданами.
Во-вторых, предыдущие попытки не достигли успеха: в октябре свободная республика уже трубила было победу, когда эстонские филиалы международных банков (а их в Эстонии много) заблокировали сотрудникам перевод зарплаты по совершенно легальным трудовым договорам. Но Sputnik Эстония продолжил работу.
На сей раз есть опасения, что тоже не получится. Главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян издевается, говорит, что сотрудники поработают из дома, и интересуется, не попробовать ли дустом.
П/к на тему: Страновой экспортный бренд будет создан в рамках стратегии Российского экспортного центра
29 ноября, 11:35Медиавойны
Симоньян прокомментировала разрыв договора аренды со Sputnik Эстония
…Что тут интересно. Сам факт, что при неослабевающей битве с Пророссийской Пропагандой и периодических фантазиях о "Путин нападет" эстонские граждане упорно не хотят России бояться, — является, безусловно, непрерывной головной болью местных служб безопасности и политической элиты. Поддержание антироссийской паранойи — это больше, чем чей-то маленький бизнес. С момента возникновения независимой Эстонии на рубеже 1990-х она вообще ни разу не пробовала жить без антироссийской паранойи, эта паранойя стала одним из главных торговых предложений Эстонии на условном "западном рынке", неотъемлемым элементом ее позиционирования. Перестав быть "маленькой свободной страной в угрожающей тени империи" и став обычным соседом России, Эстония потеряет, по мнению ее политиков, собственное место и роль на карте мира.
Поэтому, за отсутствием русских орд, яростная битва ведется со Sputnik Эстония.
Кстати, к нынешнему моменту, кажется, прибалтийская держава сделала уже все, что могла сделать, сохраняя хотя бы видимость пристойности. Поскольку по закону докопаться до сотрудников Sputnik Эстония не представлялось возможным — была применена политика неформальной нулевой толерантности. То есть людей вызывали на многозначительные беседы, арендодатели и банки, глядя куда-то в сторону, без объяснений один за другим разрывали отношения.
Однако есть проблема. В случае со Sputnik Эстония, чьи сотрудники работают по трудовым договорам с МИА "Россия сегодня", вопрос перед эстонским государством стоит так: в силах ли оно забанить Россию?
Студия радио Sputnik
7 ноября, 22:12Медиавойны
Симоньян рассказала, как в Эстонии запугивают желающих работать в Sputnik
Нет, людей оно наверняка может еще помурыжить, особенно если перейдет к откровенному произволу по примеру Украины. Там аресты журналистов и блокирование российских сетей, как мы помним, оправдывались все последние годы накалом нестройных, но энергичных информационных воплей "не до свободы слова, идет война", "это пропаганда государства-агрессора, души ее" и тому подобным.
Но такая линия поведения, во-первых, той же Украине не принесла никакой реальной пользы — только политическое крушение предыдущей антироссийской элиты и немного дополнительного международного презрения.
Во-вторых, если Эстония начнет преследовать своих граждан за легальные рабочие отношения "с Россией" — то это вызовет некоторые вопросы даже у Евросоюза, в последнее время довольно активно исправляющего отношения с Российской Федерацией. Кстати, в число неблагонадежных эстонцев, связи которых с Кремлем вызывают подозрения у местных блюстителей государственности, недавно попала президент республики Керсти Кальюлайд. Она хоть и призывает объединяться в борьбе с российской агрессией — но соотечественники боятся, что она сама, вместе с другими европейскими лидерами, тихо собирается в Москву.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 18 апреля 2019
4 ноября, 12:00
Глава эстонского МИД рекомендовал президенту не ездить в Москву на 9 Мая
…А происходит это все потому, что забанить Россию и стереть ее со своей карты мира (в том числе информационной), строго говоря, не может никто. Это не удалось в свое время американскому президенту Обаме, порвавшему экономику нашей страны в клочья и международно ее изолировавшему. Действительность внесла коррективы в представления Обамы о своих (и США) возможностях.
Сможет ли Эстония, чье 1,3-миллионное население в последнее время пополняется главным образом русскоязычными иммигрантами с Украины, забанить нашу страну, простирающуюся на семь тысяч километров к востоку, — вопрос риторический.
Ирония состоит в том, что любой стране — и Эстонии в частности — стереть Россию со своей карты мира можно, лишь изолировавшись от этого самого мира. Потому что в противном случае Россия все равно будет проникать в уютную демократию — вместе с новостной повесткой из всех частей света.
Кстати, помимо запрета интернета эстонцам придется еще и запретить смотреть в сторону Балтийского моря. Потому что по его дну неподалеку от эстонских берегов проходит своего рода монументальная российская пропаганда — газопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2".
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Sputnik ЭстонияЭстонияРоссияАвторы
Популярные комментарии
дикий этот народ - чухонцы....
30 ноября, 08:28
wwa_61_84
167170004
Как были непорядочныии и продажными, так ими и остались.
30 ноября, 08:44
Геннадий Чабанов
18301103
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